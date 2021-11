Vista previa del evento: Cry Macho de Clint Eastwood

அழுக மச்சோ

Estados Unidos, 2021, Director: Clint Eastwood, Reparto: Clint Eastwood, Eduardo Minette, Natalia Travan, Dwight Yoga, Fernando Urrezola, Horacio García-Rojas, Duración: 104 ‘

Clint está de vuelta en la silla, Y el corazón de los que lo aman late rápido. 91 años de edad Eastwood regresa en su caballo y usa el sombrero de vaquero nuevamente Mike Milo, para interpretar a un ex campeón de rodeo, fue contratado por su ex jefe para llevar a su hijo Rafa a Texas con su madre, que es adicta al alcohol. Milo, el protagonista de la nueva película de Eastwood Cry Macho – Regreso a casa, Estrenada con Warner el 2 de diciembre en el Festival de Cine de Torino y en los cines italianos, es una road movie filmada en Nuevo México en 2020 que cose una aventura muy unida en temas en torno a un anciano, una mujer, un niño y un gallo. Me encantó el director, el actor y el productor. Redescubrió el género occidental Agregar matices sin precedentes a tales temas. Pérdida, dolor, recuperación, renacimiento, justicia, respeto.. Sin mencionar esa escena en ella Cast, con cuerpo cada vez más quebradizo y curvado, Coloque el pie en la tira A partir de 30 años Implacable, Está destinado a convertirse en un culto. Por otro lado, fue en esa película occidental de 1992 que Clint ganó sus dos primeros premios Oscar por cine y dirección. Por Million Dollar Baby En 2005.

La historia de Cry Macho – Regreso a casa Ocurrió en 1979, cuando Eastwood se convirtió en vaquero de Sergio Leone y policía de Don Seagal en el cine. En ese momento, ya estaba conduciendo a otros detrás de la cámara. Thriller en la noche, desconocido sin nombre, texano helado, hombre en sillas cruzadas mi Prongo Billy. ⁇La idea de esta película – Dados Eastwood – Nacido hace unos cuarenta años. El productor Al Rudi me pidió que llevara esto a la pantalla, pero yo era demasiado joven para interpretar el papel principal, así que propuse mi dirección y la explicación de Robert Mitchmin, pero no llegó a nada. Hace dos años sacamos este guión del cajón y me pareció que por fin había llegado el momento perfecto para trabajar en él.. Herido en cuerpo y alma – Milo pierde a su familia – el protagonista se propone cumplir su palabra porque Clint siempre interpretó a héroes algo crepusculares. Después de jugar con el gorila en la obra Haz lo que quieras Buddy Van Horn Esta vez fue Luchando con la polla. “Afortunadamente, los gallos no son animales particularmente complejos, pero mantuvimos 11 lances porque cada uno de ellos sabe cómo hacer una cosa en particular. Capaz de volar con una mano, por ejemplo, es bueno para atacar. Fue divertido de ver”.Eastwood agrega.

Aunque este no es realmente un país occidental, Cry Macho – Regreso a casa Le di la oportunidad al director Regreso a las áreas geográficas y emocionales que le son familiares.. Y si la película dice un Clase de entrenamiento doble – Mike y Raffo, ambos en busca de un lugar en el mundo, tienen mucho que aprender el uno del otro – Travel Rises on the Roads of Mexico La chispa del amor potencial Con Marto, parece que además de dar refugio a los dos, Mike necesita resucitar, a la ternura y la sonrisa del pasado, en algún otro lugar, más allá de los límites que quieren los estadounidenses. Protégete a ti mismo.