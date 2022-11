Corte de unidad de potencia en México: explicación Mercedes – F1 Team – Fórmula 1

El 2º puesto de George Russell en la clasificación por delante de Lewis Hamilton, y alcanzar la misma posición que el siete veces campeón del mundo en carrera, no da la impresión de falta de un rendimiento perfecto desde el punto de vista técnico. visión mercedes en mexico, al menos por los resultados del artículo. De hecho, ambas sesiones no estuvieron exentas de problemas para W13, especialmente en términos de rendimiento. Unidad de poder anglo-alemán. En particular, en la calificación y la carrera, Russell y Hamilton sufrieron una derrota. Pérdida progresiva de poder del motor, luego informado por ambos pilotos un paredes de james, estratega jefe de Mercedes. Posteriormente, durante el briefing del grupo, el ingeniero inglés explicó las causas de este problema, que no solo afecta a Mercedes.

De todos modos, la paulatina disminución de la potencia del grupo propulsor se podía reconocer por la naturaleza del motor, no diseñado para carreras celebradas a gran altura, como en el circuito mexicano, que se encuentra a 2285 metros sobre el nivel del mar. nivel: “Por eso sufrimos un poco – dijo Vowles – La máquina suele estar mapeada Para las condiciones más utilizadas, es decir Al nivel del mar, donde se desarrollan la mayoría de los partidos. Pero cuando de repente saltas a estas alturas, estás en una posición muy diferente. En lugar de tener un motor altamente afinado, es posible que se encuentre en una situación en la que tenga que trabajar mucho más con la unidad de potencia en muy poco tiempo al encontrar estas irregularidades. Estoy seguro de eso Todos los equipos se vieron afectados por este problema., no será exclusivo de nosotros. problema – va – Como el pedal del acelerador se acciona con rapidez y rapidez, lo que suele pronunciarse en calificación, los sistemas de turbo y de combustible deben seguir muy rápidamente este mensaje lanzado por el conductor, y la situación en general mejora en carrera. Creíamos que el problema de este último no era tan grave, pero que cuando los pilotos pisaban el acelerador, El sistema no puede suministrar la energía requerida lo suficientemente rápido, o para proporcionar suficiente combustible o aire. El resultado final de la carrera no ha sido malo, pero creo que la calificación ha sido el peor momento en cuanto a cortes de energía, suficientes para provocar una pequeña pérdida de rendimiento a ambos pilotos”.