Video de 40 minutos difundido a través de una filtración que muestra el juego – Nerd4.life

Son horas intensas para el mundo de los videojuegos, tras la filtración de GTA 6 ahora le toca el turno Fuga de diablo 4. De hecho, dos están circulando en la red. Vídeo de juego de más de 40 minutos Totales que muestran una versión no final (y por lo tanto lista para mejorar) del juego de Blizzard.

los video Se puede encontrar en esta dirección. Reiniciar o a esta dirección Reddit: Obviamente para algunos podría ser un spoiler, así que accede a la página con el video de Diablo 4 bajo tu propio riesgo.

Como se indica, será uno etapa de prueba interna, por lo general se comparten solo con la familia y amigos de los desarrolladores. El video más largo de 38 minutos de Diablo 4 es muy amplio. En general, lo que aparece se ve muy sólido. Blizzard está en una etapa de desarrollo más avanzada que GTA 6. En cualquier caso, es una versión no final y no debe circular en Internet: el juego no debe juzgarse por lo que está en el video, ni por un gráfico. punto de vista o desde el punto de vista del contenido Divertido, ya que puede haber grandes cambios antes de publicar.



Escenario de Diablo 4

Sin embargo, al igual que en el caso de GTA 6, si eres capaz de monitorear el contenido sin que te afecte, es interesante poder saber cómo es el juego antes de publicarlo y cómo se realizan las pruebas. Sin embargo, tendremos que averiguar cuánto tiempo estarán activos los videos de Diablo 4: Blizzard definitivamente preferirá eliminarlos.

los una fuga Sin embargo, son una gran decepción para los desarrolladores: algunos autores de videojuegos famosos han expresado su opinión y animado a sus colegas de Rockstar Games.