“Vergüenza”, un lío en la TV – Libero Quotidiano

luchando contra un martes, el show de talcos que presenta Giovanni Flores en La7. El protagonista es el rector de la Universidad para Extranjeros de Siena, Tomaso Montanari. Como se sabe, el rector de la Universidad de Toscana no accedió a izar banderas a media asta por el luto nacional dedicado a Silvio Berlusconi. También en esta ocasión, Montanari trató de distinguirse, pero de manera equivocada.

Y así habló de Martido sobre esta elección. Mauro Mezza continúa el ataque: “Esta es una elección trivial, hay que decirlo absolutamente”. Letras muy pesadas calentaron el estudio. En ese momento, el propio Montanari intervino por teléfono y repitió durante el flashback su elección: “¿Hola? Aquí, buenas noches, me gustaría decir una cosa: la universidad es independiente y por eso hemos decidido así”. Mazza lo presiona: “Profesor, la decisión es suya o de la universidad”. Respuesta: Soy el rector de esta universidad y por eso tomé la decisión. Mazza lo congela: “Está bien, digamos que decidiste eliminar ‘nosotros'”. y pero ella Massimo Magliaro, ex subdirector de Tg1, para cerrar los partidos con una palabra que gritó en el estudio y que fue difícil no compartir: “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!”. Nada que agregar excepto que Montanari había perdido otra oportunidad de permanecer en silencio.