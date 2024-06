Venezuela y México lideran el Grupo B con victorias

Ambos partidos del Grupo B de la Copa América 2024 se jugaron de noche Venezuela Derrotaron 2 a 1 a sus rivales en todo el derbi sudamericanoEcuador. El otro desafío consistió en un desafío entre equipos de Norteamérica México vs JamaicaGana 1 a 0 con primer despido.

competencia entre Venezuela Y Ecuador Un error del capitán Enner en el minuto 22 casi decide el partido Valencia, Expulsa al jugador y dirige el partido en una dirección específica. El Venezuela Tira más a portería y tiene un 60% de posesión con 485 pases totales. Aunque un hombre es menos,Ecuador se adelantó en el minuto 40 por medio de Jeremy Sarmiento. Brighton clase 2002. El juego cambia en la segunda mitad, menos gracias al hombre, elEcuador está en dificultades y Venezuela le dio la vuelta al partido a 10 minutos del final. Primer par de Zonder Cádiz Edouard marcó el gol de la victoria en el minuto 64. Hermoso. Para los próximos desafíosEcuador Necesita centrarse más en los errores que marcaron la diferencia en este primer partido.

Ecuador-Venezuela 1-2

Otros desafíos intermedios México Y Jamaica Un poco entumecido, por un lado México Se mostró más en la zona ofensiva del campo pero no aprovechó las oportunidades adecuadas. Hicieron 18 tiros, 60% de posesión del balón y 534 pases totales. Edson en la primera mitad Álvarez Baja por lesión en el minuto 50 de la segunda parte Jamaica se adelanta gracias a Michael Antonio Pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. En el minuto 69, Gerardo Arteaga le dio a México una merecida victoria Incluso si la raza no es muy buena. Claramente México Aunque no brilló, consiguió un resultado importante.

México-Jamaica 1-0

Fases del Grupo B:

Venezuela 3 puntos

México 3 puntos

Ecuador 0 puntos

Jamaica 0 puntos

Próximos partidos:

Estados Unidos-Bolivia 24/06 00:00

Uruguay-Panamá 24/06 03:00

Colombia-Paraguay 25/06 00:00

Brasil-Costa Rica 25/06 03:00