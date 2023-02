Veneto, AGSM apunta a bono de apoyo para facturas de electricidad y gas

Mientras el gobierno considera nuevas medidas contra facturas exorbitantes cuando expire la asistencia actual (31 de marzo), llega otro apoyo directo para las familias. Y hasta los de Veneto, por Agsm Aim, la quinta multiprestaciones italiana que se convirtió en la primera en lanzar el descuento directamente en la factura para determinadas categorías.

AGSM AIM, una empresa multiutility nacida el 1 de enero de 2021 de la fusión entre AGSM Verona y AIM Vicenza, presentó el 1 de febrero el “Bono de Apoyo”: se trata de una oferta (en mercado libre, no en mercado protegido, sus tarifas las marca ARERA) dirigida a usuarios domésticos dados de alta como clientes en ISEE entre 15.000€ y 18.000, con menos de 4 hijos Dependientes que no perciban la renta o pensión del ciudadano. En definitiva, vas a ayudar a aquellas familias que no están incluidas en el “bono social” creado por el gobierno, destinado a aquellos con una renta ISEE de hasta 15 mil euros.

Las solicitudes deben enviarse antes del 1 de marzo.

La iniciativa involucrará, según las estimaciones de la propia AGSM AIM, alrededor de 11 mil usuarios solo en las provincias de Verona y Vicenza: 7 mil en Verona y 4 mil en Vicenza. La eléctrica decidió destinar 2,1 millones de euros a presentar una oferta para hacer frente al aumento de los precios de la luz y el gas. La propuesta, que fue consensuada con los alcaldes participantes que pusieron a disposición los datos sobre el número de posibles interesados, se refiere en realidad a la electricidad (una bonificación de 3,5 céntimos de euro sobre el precio bruto de la energía correspondiente al PUN -único precio nacional- que es el precio de referencia para el intercambio de energía eléctrica) y el suministro de gas, donde se aplicará una bonificación de 3,5 centavos por metro cúbico consumido al PSV DA (precio actualmente aprobado por ARERA para los contratos de gas de EPS).

Un ejemplo para entender mejor el descuento: Para una familia típica con un consumo medio de 2.700 kWh/año, el bono de la subvención permitirá un ahorro de unos 100 euros anuales.

El bono de apoyo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2023. Para los clientes de AGSM AIM Energia, entrará en vigencia a partir del 1 de febrero, mientras que para los nuevos clientes a partir de la fecha de activación del suministro. La fecha límite para ponerse en contacto con el Soporte técnico de recompensas es el 31 de marzo de 2023.