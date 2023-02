La Fed volverá a subir los tipos de interés a la espera de la reacción del mercado

Escucha la versión en audio del artículo

Otros 25 puntos básicos en la reunión de febrero. hasta 4,50-4,75%. Dos más para fin de año, probablemente en las próximas dos reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. El camino, al menos en un horizonte de tiempo limitado, parece estar establecido, pero los mercados se preguntan cuál será realmente el punto de entrada de la crisis estadounidense. En diciembre, los ‘puntos’ promediaron 5-5,25%, desde el 4,25-4,50% actual, pero quedan dudas (e incluso algo de esperanza).

dirección no única

De hecho, algo se está moviendo en la economía de EE. UU., pero no está claro en qué dirección la política monetaria puede impulsarlo: una elección dictada por la incertidumbre, pero alimentada por la incertidumbre, decidió moverse “paso a paso” en función de los datos. La contracción fue ciertamente prolongada, y la nueva etapa parece caracterizarse por el objetivo de alcanzar la tasa final, no necesariamente a un ritmo acelerado, y de mantenerla en ese nivel por el tiempo necesario. La base monetaria -‘dinero del banco central’- y la oferta monetaria (M1) no comenzaron a declinar por accidente, pero las señales provenientes de la economía no son monocéntricas.

Inflación alta pero decreciente

Reducir los precios cargando…

La caída de la inflación afectó particularmente: el índice de gastos de consumo personal (gastos de consumo personal), que es la referencia de la Reserva Federal: Cayó a lo largo del cuarto trimestre de 2022, al igual que el índice subyacente, sobre el que tiende a converger el índice general. Sin embargo, muchos analistas señalan correctamente que la recesión económica puede ser temporal y que, sobre todo, las expectativas de inflación tienen en cuenta más que la dirección de precios ahora archivada (que puede influir en las expectativas a muy corto plazo y, por lo tanto, no es del todo irrelevante). Las acciones a largo plazo ahora se han nivelado, aunque han subido muy levemente hacia el 2,3%, pero aún apuntan a una presencia muy confiable de la Fed en los mercados.

Por el contrario, las condiciones financieras

Índice de condiciones financieras de la Fed de Chicago cargando…

Lo que sorprende es que las condiciones financieras no parecen querer acompañar la maniobra restrictiva. El índice de la Fed de Chicago, que resume más de 100 indicadores a lo largo de toda la cinta transportadora -pero es engañoso llamarlo así- de política monetaria, se alejó del cero, que separa la zona de restricción monetaria de la zona de acomodación. Tras una presión tan rápida y decisiva, era probable una vuelta a valores positivos, pero el índice, tras acercarse al umbral crítico a finales de octubre, se alejó de él más tarde. Uno podría pensar que los mercados, incluidos los mercados de crédito, no solo los mercados financieros en sentido estricto, aún no han reconocido completamente el estrés.

Los rendimientos a largo plazo son bajos

Curva de rendimiento a partir de 2021 cargando…

Incluso aguas arriba de la cinta transportadora, las señales no están del todo en línea con los movimientos de la Fed. Los rendimientos de los bonos del gobierno ciertamente están mostrando más altos que en el pasado para la parte a corto plazo de la curva, la parte que refleja e implementa la política monetaria. política, pero definitivamente son más bajos para toda la parte un año después. ¿Es el efecto de menores expectativas de inflación? ¿Recesión potencial (probabilidad de 1 año aumentada a 63.28%)? Sobre todo: ¿Es este el camino que quiere la Fed? Sobre este punto, serán interesantes las palabras de Jerome Powell en la rueda de prensa.