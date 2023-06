Vea a Saturno desaparecer en estas imágenes espeluznantes e irregulares del Telescopio James Webb

El telescopio espacial James Webb (JWST) se ha convertido en sinónimo de impresionantes imágenes a todo color de algunos de los paisajes cósmicos más fascinantes del universo. Pero, como revelan las nuevas imágenes de Saturno, las imágenes en blanco y negro sin procesar de JWST son impresionantes.

JWST capturó las nuevas imágenes del planeta anillado entre el 24 y 25 de junio como parte de un proyecto liderado por la NASA Lee Fletcher , astrónomo de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, para estudiar los anillos, las lunas y la composición atmosférica del planeta. Imágenes aparecieron recientemente en el telescopio. no oficial Transmisión en vivo . Sin embargo, no se parece a un orbe con bandas doradas que pueda imaginar, al menos, no todavía.

Actualmente, las fotos son crudas, y algo extrañas, en blanco y negro. En algunas imágenes, Saturno y sus anillos aparecen demasiado saturados de luz. Esto es intencional. Los píxeles en blanco y negro en realidad representan un recuento detallado de un número fotones Recopilado por la cámara de infrarrojo cercano de JWST. Más tarde, los científicos procesarán y colorearán las imágenes en algo reconocible al instante. Por ahora, sigue siendo una imagen fantasmal y pocas veces vista de los anillos helados del planeta.

Aunque JWST ha estado en funcionamiento durante menos de un año, ya ha revolucionado nuestra comprensión del universo y ha capturado algunos de sus objetos más valiosos, y Algunas de las más bellas Imágenes científicas jamás producidas. El telescopio, que tiene tres cámaras, está diseñado para mirar en el espectro infrarrojo. Esto le permite captar la luz de Las estrellas más antiguas del universo. gracias a un fenómeno conocido como redshift.

A medida que la luz viaja, sus longitudes de onda se extienden desde el extremo corto del espectro ultravioleta hasta el extremo largo. Infrarrojo fin. Debido a esto, la luz de las estrellas más antiguas (y más distantes) del universo solo puede ser detectada en el espectro infrarrojo por instrumentos muy potentes. Pero, como muestran las nuevas imágenes de Saturno, JWST también puede tomar fotos impresionantes cerca de casa.