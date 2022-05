Variantes de Covid y Omicron: lecciones de Gamma, Iota y Mu

“El genoma en sí estaba esencialmente creando brechas artificiales en la vigilancia”, dijo el Dr. Faufer. “Esto ha resultado, al menos en nuestra experiencia, en que no tenemos los datos durante semanas cuando normalmente tratamos de publicarlos en días”.

(Los investigadores destacaron la importancia de los sistemas de control de calidad de GISAID y el repositorio solucionó el problema).

Combine estas brechas de monitoreo con las evasiones inmunes de Mu, y parecía que la alternativa estaba a punto de despegar. Pero eso no fue lo que paso. En cambio, los científicos descubrieron que el Mo se extendió desde América del Sur y Central a otros continentes, pero no se extendió ampliamente una vez que llegó allí. “Esta fue una indicación de que esta variante no era necesariamente tan apropiada en las poblaciones de América del Norte y Europa como cabría esperar”, dijo el Dr. Petron.

Eso probablemente se debió a que Mu se encontró compitiendo con una variante aún más increíble: delta. Delta no era tan hábil para evadir anticuerpos como Mu, pero era más transmisible. “Entonces, eventualmente, Delta se extendió más ampliamente”, dijo el Dr. Bloom.