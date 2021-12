Vacaciones en la montaña con SUV 100% eléctrico, prueba de conducción

Cuatro días en la Sierra de Valtellina, a bordo del SUV Aiways U5 100% eléctrico. Nos complace poder probar, en condiciones muy difíciles, el nuevo SUV chino, que el Grupo Koelliker importó a Italia. Nos encantó el automóvil, aquí hay un desglose de cuánto costarán las vacaciones en términos de reabastecimiento en los ejes y depreciación.

Aiways U5, en Valtellina con poca autonomía

Empezamos desde Milán con destino Sobre, en la provincia de sondrio. Allí nos esperan nuestros alojamientos, por un recorrido aproximado de 130 km. Desafiante pero no demasiado para nadie SUV que, según la empresa matriz, tienen una autonomía de 410 kilómetros. Claramente es un hecho que no tiene en cuenta situaciones de viaje más complejas, como la nuestra. Tanto es así que en carreteras de montaña, con la calefacción siempre encendida y el maletero lleno y cuatro personas a bordo, nos encontramos con que podíamos alcanzar aproximadamente 290/300 km en modo eco. Por lo general, es una buena autonomía para un vehículo familiar.

Caminata por las montañas Valtellina, primer día

Nada que decir sobre el rendimiento y el estilo de conducción, que nos gustó mucho.. El coche es muy ágil, tiene grandes giros de dirección, dinámica y un ritmo agradable. Motor 150 kW (204 hp), no tuvo problemas especiales para cubrir incluso tramos empinados en la montaña, y también resistió bien en la etapa de descenso.

Una vez que llegamos a Sondrio, hicimos una pequeña pausa para el almuerzo., porque el alojamiento solo estará listo por la tarde. Y aquí nos beneficiamos Innumerables columnas Presente (un aplauso de verdad a toda Valtellina, definitivamente un paso adelante) Para una carga pequeña y rápida en el quiosco Be Charge. Luego nos dirigimos a la cercana localidad de Castione Andevenno, a solo 7 kilómetros de distancia, donde había un centro comercial, beneficiándose de una segunda recarga (El primer coste es de 2,19 euros, que son 3,85 euros.). Luego regreso a casa y noche en la pizzería. Con dos chicas a cuestas, definitivamente no podemos exagerar.

El segundo día, sin preocuparte de recargar

El segundo día nos llevó a Mazzo di Valtellina, a 33 km de distancia, Para disfrutar de los mercados locales. No recargamos el coche la noche anterior ni en Matzo. Aún tenemos más del 50% de recarga, razón por la cual no tenemos recarga. El caso es que de regreso a casa decidimos hacer un recorrido por Tirano: primer almuerzo y Luego visite la catedral, con recarga relativamente gratuita en el Lidl local.: Si agudizas tu inteligencia, también puedes ahorrar. Al regresar a casa, decidimos nuevamente que no había necesidad de recargar el auto y esperamos a la mañana siguiente, Cuando íbamos al supermercado a hacer la compra (costaba 7,60 euros). Por la noche, luego cena en el medio. sondrio: Aparcamos el coche en un aparcamiento subterráneo, donde encontramos, curiosamente, sí allí vertical Lo buscábamos, pero también lo encontramos Era gratis! Y volver a casa, con el estómago lleno, fue más divertido.

Último día a 1200 metros de altitud

El último día de nuestras vacaciones fuimos a Aprica (30 km de distancia), un sitio con una altitud de 1200 metros. Aquí encontramos una columna (única en todo el país) de la empresa Acel Energie. Un recorrido por los mercados y el coche a cargo (cuesta 9,34 euros). En el camino de regreso, el coche se cargará nuevamente durante la noche (cuesta 12,46 €) y de regreso a Milán a la mañana siguiente. En total, recorrimos unos 450 kilómetros y gastamos 35,44 euros en recargas, a un coste de unos 0,077 euros por kilómetro.

Consideraciones finales, Aiways U5 Bueno, las columnas son bastante malas …

No tuvimos ningún problema con el coche ni con los postes gracias a aplicaciones como Próxima carga y similares. Seguro, nos hubiera gustado encontrar algo de Ccaja de envío urgente, para ver si el automóvil realmente puede alcanzar el 100% de la batería en 35 minutos. Esto no fue posible pero Pudimos pasar nuestras vacaciones en paz y sin preocupaciones, Sin preocupaciones recarga al famoso en las nalgadas. Cuando se nos pregunta si el Aiways U5 es un automóvil para comprar, respondemos: Con un precio de lista a partir de 41.790 eurosEn este sentido, la relación calidad / precio es realmente interesante. No esperemos grandes cosas de la cabina, con un tablero simple y lineal que alberga la pantalla de instrumentación (dividida en tres partes) para el sistema multimedia.

naturalmente, Es necesario trabajar en algunos detalles. Como un tablero que no tiene espacio donde guardar su teléfono inteligente. Básico, incluso si es trivial de configurar navegador teniendo en cuenta que En el avión no está disponible Excepto mediante la conexión a Apple Car y Android Car. Luego puse las cuatro flechas, quién sabe por qué, en el ático. eso es lista de navegación La pantalla no incluye el idioma italiano en su configuración. al final Baúl Aiways U5. No es muy grande (432 litros por sofá en uso) pero la cabina de 45 litros debajo del capó delantero es realmente útil.

