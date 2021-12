Factura electrónica, luz verde de la Unión Europea para cumplir también con precios fijos

Escuche la versión en audio del artículo.

Para tarifas fijas, el compromiso de facturación electrónica se acerca. Con la aprobación del Comité de Representantes Permanentes (Coreper II), faltan los últimos pasos formales para permitir que Italia continúe adoptando facturas electrónicas en transacciones B2B y B2C hasta 2024 y extender la obligación a los contribuyentes así como en el sistema tributario fijo. que actualmente está excluido. Una vez que se alcance la luz verde final en uno de los siguientes Consejos de la UE y la decisión se publique en el “Boletín Oficial” de la Comunidad, la extensión de los tipos de suma global tendrá que traducirse a la legislación italiana con una resolución a medida.

El método más probable en este momento parece la delegación financiera. En el proceso de implementación que seguirá a la aprobación del proyecto de ley por parte del Parlamento, el gobierno puede utilizar la luz verde de Bruselas para mapear los datos de facturación de 1,5 millones de contribuyentes en tiempo real. Un número creciente en vista de la expansión de los límites de ingresos o tarifas que podrían aumentar aún más con la entrada en vigor de un solo cheque en 2022 (ver servicio en la página siguiente).

Objetivo: bloqueo de la evasión del IVA

Ampliar la factura electrónica a los números de IVA en el impuesto único no sería un paso aislado, sino que debería leerse en el contexto de un mayor énfasis en la evasión del IVA. Los próximos pasos ya están definidos. De acuerdo con lo prometido en Bruselas con el Pnrr (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), Italia está lista para cerrar un informe objetivo sobre la no facturación y las medidas a introducir para combatir el fenómeno de la no facturación, ya sea en papel o en formato digital. – el suministro de bienes y servicios. Un informe que también centrará la atención en los posibles incentivos objetivo para los consumidores finales, con miras a mejorar las herramientas de comparación de intereses que faciliten el pedido de una factura, recibo o recibo. Tras el informe, de hecho, el próximo paso inmediato será sentar las bases de acciones que, de acuerdo con la cronología de los compromisos acordados con la Comisión de la UE, deberían ver la luz en el primer semestre de 2022.

Reembolsos de impuestos de casi $ 2 mil millones

Italia ha destacado la importancia de las facturas electrónicas en la clave para combatir la evasión en la solicitud de extensión en Bruselas, destacando cómo el instrumento contribuye a mejorar las obligaciones del impuesto al valor agregado por unos $ 2 mil millones. Resultados garantizados en cuanto a controles sumados al cumplimiento. Entre ellos, la identificación y recuperación de créditos de IVA falsos por importe de 945 millones de euros y la identificación de los temas implicados en los mecanismos de fraude social que se pusieron en marcha entre los últimos meses de 2019 y 2020, a partir de los flujos de facturación de -transacciones existentes por un importe cercano a los 1.000 millones de euros.

Pero el potencial no se limita a los ingresos recuperables. Con la extensión a todos los contribuyentes fijos, la Agencia Tributaria tendrá datos más completos que nunca para preparar registros, conciliaciones e incluso declaraciones de IVA precargadas de todas las actividades económicas obligadas a cumplir con estas obligaciones (las tarifas planas, en cambio, están exentas ). Sin olvidar que la agencia también proporcionará en sus bases de datos la información necesaria para la verificación inmediata del cumplimiento de los criterios establecidos para permanecer en el sistema de precio fijo.