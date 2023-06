Usted es el principal generador de ingresos.

georgia meloni y el bandera en el centro Ocho y media. En el episodio del martes 6 de junio de La7, Mero de lirio pasar la palabra a Aldo Cazzolo. Es él quien no escatima críticas: “El gobierno de Pnrr está fracasando. Pero el italiano medio probablemente ni siquiera sepa de la existencia del Tribunal de Cuentas”. En definitiva, según el periodista, al electorado no le interesa si el Tribunal de Cuentas controla o no el dinero europeo. “En todo caso -prosigue- no se juzgará al Gobierno por eso, sino por la economía. Temo peores resultados”.

Sin embargo, es lamentable que el periodista parezca olvidar las últimas estimaciones del PIB. Él piensa en recordarles Prunella Pololi: “El PIB del primer trimestre se revisó +0,6 por ciento, sin embargo, no disminuyó”. Según los indicadores de Istat sobre las cuentas económicas trimestrales del primer trimestre del año, de hecho, la economía avanza a un ritmo superior al de Francia y Alemania.

Luego, arroje una cuchilla transparente a Chiara Appendino, que también es invitado en La7: “Hablas de economía y eres el mismo que quería una renta básica”. Salida, el diputado del movimiento 5 estrellas no pudo responder. Solo piense en cuántos trabajos encontraron una vez que obtuvieron el apoyo de grillino.