Unreal Engine 5.2 y un sistema anti-tartamudeo son algunas de las mejoras

Juegos épicos publicados Motor irreal 5.2, la nueva versión de su motor que muchos tres estudios de desarrollo han elegido para hacer sus juegos, pero no solo. Entre las novedades destacan Sistema anti-tartamudeoque debería corregir algunos juegos, así como el marco de creación de contenido procedimental.

Unreal Engine 5.1 introdujo el sistema prefabricación de PSO Mejora del rendimiento experimental. En 5.2 se ha mejorado lo mismo, y el sistema ahora evita dibujar objetos si los PSO relativos aún no están listos. Entonces, en caso de que aún no haya compilado un PSO, no debería haber ningún tartamudeo de todos modos.

Epic también ha reducido la cantidad de cachés que deben recolectarse al mejorar la lógica para detectar lo que no se usará. Finalmente, el antiguo sistema de bobina manual se puede utilizar junto con el automático.

Ahora queda por ver cuándo y si los desarrolladores saltarán a la nueva versión del motor, a riesgo de extender los tiempos de desarrollo.

También mejorar el sistema. nanette Con la incorporación de nuevas opciones y mejoras de algunas de las existentes, y Lumen, con una revisión completa de la iluminación general y la oclusión de las geometrías más pequeñas, como las orejas de los personajes.

Para ver un resumen de todas las nuevas funciones, vea el video a continuación:

Por lo demás, te recordamos que Unreal Engine es un motor de libre acceso, uno de los más utilizados en el mundo en el ámbito de los videojuegos y más allá. Si te interesa probarlo, lo puedes encontrar aquí