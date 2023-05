PlayStation Plus Extra, mayo de 2023: Sony ha vuelto a cambiar la lista de juegos

Sony sigue gestionando caóticamente los juegos que llegan al catálogo Extras de PlayStation Plusvuelve a modificar la lista de direcciones programadas mayo 2023nosotros tomamos Eliminar un juego y agregar otro.

Como se indica en Blog oficial de PlayStation en estas horas, La historia de las estaciones: Amigos de Mineral City Volvió a la lista de próximos juegos en el catálogo de PlayStation Extra, aunque inicialmente fue eliminado. No está claro qué sucedió, pero ahora se espera que el título Marvelous se pueda descargar nuevamente a partir del 16 de mayo para todos los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium, con más juegos programados para mayo de 2023.

hacia atrás, caída de sonido Se eliminó, al menos para las secciones de EE. UU. y Europa del servicio, ya que solo estaba destinado a la sección japonesa de PlayStation Plus Extra. Por lo tanto, el rastreador de Drastic Games ya no se podrá descargar con otros títulos a partir de la próxima semana en nuestra región.

“Soundfall estará disponible en la guía del juego solo en Japón y en las regiones asiáticas donde se ofrecen PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe”, dice una actualización en el Blog de PlayStation, donde Story of Seasons: Friends of Mineral Town ha resurgido en su lugar.

En este punto vamos a repasarlo de nuevo Lista actualizada Número de juegos adicionales de PlayStation Plus para mayo de 2023: