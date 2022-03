Uno es Spartacus pero ninguno de God of War Ragnarok, de Miller – Nerd4.life

Aparecen otros detalles sobre Tres anuncios posibles Viene esta semana de sony playstationcon Greg Miller comentando que uno es casi seguro Espartacoes decir, el servicio de suscripción que se ve como una respuesta a Xbox Game Pass, mientras que los otros dos son interesantes pero inadecuados Dios de la guerra Ragnarok.

La entusiasta comunidad de jugadores de hoy se ha mantenido en vilo esperando noticias potencialmente muy importantes de Sony PlayStation, siguiendo al conocido periodista. Greg Miller es un poco divertido Informé tres posibles anuncios que vienen esta semana.

En una entrevista con algunos de sus compañeros de Kinda Funny, Miller brindó algunas aclaraciones sobre las posibles noticias provenientes de Sony PlayStation, y siempre se mantuvo vago, pero también señaló algunos elementos importantes.

Como se ve en el video de arriba, alrededor de las 8:40, Miller reiteró que debería haber tres nuevas noticias de Sony PlayStation esta semana.

De esos, uno debería ser The Spartacus Show, como también informó Bloomberg anteriormente, pero los otros dos no deberían girar en torno a God of War Ragnarok, como algunos han asumido. Según Miller, se trata de noticias “interesantes” y una de ellas parece estar directamente relacionada con el periodista en cuestión, a nivel personal.

También descartó la posibilidad de que tuvieran algo que ver con él. talentoSony recientemente renombró o retrasó los juegos anticipados, al menos según lo que Miller ha escuchado hasta ahora. La pregunta aún es muy vaga, pero es posible que algo salga oficialmente mañana, como veremos.