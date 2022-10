Uncharted: Colección Legacy of Thieves, revisión de PC

Nuestra revisión de Uncharted: Legacy of Thieves Collection llega para PC unos meses después de su debut en PS5, pero se confirma como un mod increíble.

Sony continúa con su estrategia de expansión, presentando lo que hasta hace poco se consideraba una exclusiva de PlayStation para Steam. Incluso en el caso de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, esto es absolutamente sobresaliente, ya que las aventuras de Nathan Drake y sus amigos nunca antes se habían aventurado a explorar la región de la plataforma Windows. Lamentamos que la casa japonesa no haya querido tomarse más tiempo y comenzar con el set de Nathan Drake, para brindar a los usuarios de PC la saga completa en lugar de lo que es esencialmente un epílogo; Pero puramente cualitativamente, estamos en cualquier caso ante un hecho muy relevante, dada la calidad de esta colección en cuanto a narrativa, nivel técnico y jugabilidad. Después del escepticismo en torno a la transformación de Spider-Man de Marvel, patrocinada por Nixxes, teníamos mucha curiosidad por entender cómo Galaxy estudios de hierro Covered la gran obra original de Naughty Dog. ¿En dos palabras? muy bien. Pero si quieres los detalles, sigue leyendo nuestros detalles. Revisión de Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PC.

Fecha

Uncharted: Legacy of Thieves, Elena y Nathan frente a PlayStation Uncharted: Legacy of Thieves Collection es un conjunto remasterizado de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy, respectivamente. La aventura definitiva de Nathan Drake Se estrenó en 2016 y la expansión independiente protagonizada por Chloe Fraser y Nadine Ross, que llegó al año siguiente. Estos son, de hecho, los últimos productos asociados con esta excelente franquicia, a la espera de nuevos capítulos que Sony aún no ha anunciado. Así que si eres usuario de PC, esto será tuyo Primer contacto con la cadenaLe sugerimos que vea algunos videos breves sobre historia desconocida Antes de empezar el cuarto episodio, en el que encontramos a Nathan casado y prácticamente retirado de su carrera como explorador y aventurero tras las numerosas expediciones que realizó con su mujer Elena. Sin embargo, algo lo obliga a retomar el rumbo: el regreso de Sam, el hermano que el protagonista creía haber perdido quince años antes. Después de contraer una gran deuda con un narcotraficante, ‘Sam’ debe atrapar al legendario El tesoro del pirata Henry AveryAsí que ayudar a Nate y obviamente a su amigo Sully será esencial; También porque tras la pista de importantes descubrimientos se encuentran el despiadado millonario Raf Adler y la habilidosa Nadine Ross, la cabeza de un grupo de mercenarios que no dejará de hacernos pasar un mal rato durante la aventura. READ PlayStation Store, las mejores ofertas en juegos de PS5 y PS4 con PlayStation Indies En el Fecha De Uncharted 4: A Thief’s End, realmente no falta nada: Neil Druckmann y Josh Scherr logran perfilar a la perfección a los personajes y crear un sistema narrativo que combina emoción y emoción de manera excelente, respaldado por un gran tipo. doblaje italiano Calidad excepcional, potenciando todos los componentes implicados.

Conjunto Uncharted: The Legacy of Thieves, la extraordinaria pareja formada por Nadine Ross y Chloe Fraser En cuanto a Uncharted: El legado perdido, gráfico Toca diferentes hilos, pero es igualmente atractivo e interesante. En este caso, los protagonistas de la película son Chloe Fraser, una aventurera con un pasado turbulento y antiguo amor de Nathan Drake, y la propia Nadine Ross de End of a Thief, que trabajan juntas para encontrar al preciado Vang Ganesh. escondido en algún lugar de Ghats occidentales, el artefacto también está a la vista Asaph, el despiadado líder de las fuerzas rebeldes que quiere apoderarse del legendario objeto para poder darle poder absoluto frente a la gente, permitiéndole iniciar una revolución que lo llevará a tomar el control de la región. Chloe y Nadine, que comparten una amistad inusual, tendrán que lidiar con las fuerzas a sueldo de Asaf, pero también con sus respectivos antecedentes.

Tocar

Uncharted: Legacy of Thieves Collected, uno de los primeros ascensos en Uncharted 4: A Thief’s End Templo desconocido 4: Thief’s End Todavía la joya de hoy, capaz de combinar la narrativa cinematográfica con emocionantes secuencias de juego que hacen uso de cuatro elementos: secciones de escalada, exploración, combate y rompecabezas. El equilibrio entre estos diferentes aspectos no siempre es perfecto, pero la experiencia resultante es muy agradable y bien completa, desde el tutorial estilo flashback en todo su valor narrativo hasta las etapas de exploración en un vehículo todoterreno en Madagascar. En todos los casos es diseño de nivel Para jugar un papel principal, el hecho de que los escenarios sean geniales es una ventaja dado que no solo deambulamos en busca del carril correcto, la plataforma para alcanzar y el puño de agarre para impulsarnos a la próxima batalla, hacia el próximo rompecabezas. o la próxima secuencia de gran éxito de taquilla. La novedad de la lucha en esta coyuntura es muy bienvenida, ya que enriquece aún más Tocarque crea una serie de situaciones nuevas y divertidas. READ TIM anuncia alza de tarifas a partir de febrero: Quién hará huelga

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un escenario de mapa abierto en Madagascar El reto no es enfado, ni mucho menos: la experiencia siempre se mantiene divertido y cómodo, los puntos de control son prácticamente instantáneos, por lo que puedes concentrarte en lo que realmente ofrece el juego, en lugar de cerrar porque no puedes resolver el rompecabezas, no puedes encontrar la forma correcta de proceder o disparar a los mercenarios con un empujón de Adler parece demasiado complicado para vencer ileso. A pesar de ello, se resaltó que el arsenal es diverso e interesante entre pistolas, metralletas, fusiles y granadas. The Lost Legacy intenta algo diferente, incluidas nuevas maniobras (ver balanceo del gancho de agarre), armas adicionales que se pueden canjear en escenarios y Más peleas. Su carácter extenso acaba comprimiendo diferentes elementos y el resultado es una experiencia más intensa, que consigue evitar repetir demasiado las mismas soluciones y que al final resulta ser muy potente y bien escrita.

versión para PC

Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, Chloe y Nadine a bordo del vehículo todoterreno Después del puerto de Marvel’s Spider-Man hecho por Nixxes, que realmente nos dio algunos dolores de cabeza, teníamos mucha curiosidad por ver Uncharted: Legacy of Thieves Collection en PC, en este caso como parte de una diversión patrocinada por Iron Galaxy Studios. Es cierto que la cantidad de mods disponibles no es tan grande como en el videojuego dedicado a Wall Clamp, pero en general nos encontramos con Producto bien mejoradoque logra ser muy consistente y proporciona una excelente escalabilidad. Los grandes Ansar son Técnicas de actualización, que incluye DLSS 2.0, FSR 2.0 y un escalador de porcentaje de plantilla tradicional. Es interesante notar cómo el sistema se refiere a la resolución de pantalla real de cada preajuste diferente: al mirar la salida de 2160p y seleccionar “Calidad”, el juego se ejecuta a 1440p, que baja a 1253p en “Equilibrado” y 1080p en ” Performance”. y 720p en Ultra Performance. Sin embargo, con la RTX 3070 pudimos utilizar un escalador estándar al 70%, consiguiendo así unos efectivos 1512p y 60fps a máxima calidad visual.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, pantalla principal de opciones gráficas Monitor Configuración de Avanzado le permite seleccionar un ajuste preestablecido general o ajustar elementos individuales relacionados con la textura, la calidad del modelo, el filtro anisotrópico, las sombras, los reflejos y la oclusión ambiental, sin ambiguamente suavizado. El indicador prevé cualquier opción que afecte a la memoria de vídeo, mientras que no se ha introducido un punto de referencia interno pero hay un contador de fotogramas para entender cómo se comporta el juego. También se admiten pantallas ultra anchas y las opciones de accesibilidad son numerosas. READ Al anunciar actualizaciones en el tablero, cambiará la estructura de la página de inicio - Nerd4.life En cuanto a la calidad sectorial y artística de Uncharted 4: End of a Thief y Uncharted: The Hidden Legacy, no hay mucho más que decir: se trata de dos títulos visualmente inusuales, donde nada se dejó al azar. Capaz de participar en secuencias increíblemente impactantes que asombran gracias al detalle de mil maravillosos y sugerentes panoramas.

requisitos del sistema informático Examen de preparación Procesador: Intel Core i5 10400

Tarjeta de vídeo: NVIDIA RTX 3070

Memoria: 16 GB RAM

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits Requerimientos mínimos Procesador: Intel Core i5 4330, AMD Ryzen 3 1200

Tarjeta de video: NVIDIA GTX 960, AMD R9290X

Memoria: 8 GB RAM

Almacenamiento: 126 GB de espacio requerido

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits Requerimientos Recomendados Procesador: Intel Core i7 4770, AMD Ryzen 5 1500X

Tarjeta de video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 570

Memoria: 16 GB RAM

Almacenamiento: 126 GB de espacio requerido

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits