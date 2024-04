Una posible porción de una plataforma de baterías de la Estación Espacial Internacional pudo haberse estrellado contra una casa en Florida

Hace tres años, La NASA arrojó una enorme paleta de baterías viejas desde la Estación Espacial Internacional (ISS), con la esperanza de quemarse a través de la atmósfera de la Tierra. Hace unas semanas, la basura de la estación espacial finalmente volvió a entrar en la atmósfera, pero es posible que una parte se haya escapado y se haya estrellado contra una casa en Florida.

Sacar la basura (en el espacio)

El 8 de marzo, un objeto cilíndrico que pesaba dos libras se ha estrellado A través del techo de una casa familiar en Naples, Florida, creando un agujero en el techo y el piso. El accidente coincidió con Vuelva a ingresar a la plataforma ISSque atravesó la atmósfera el mismo día sobre el Golfo de México y finalmente se dirigió hacia el suroeste de Florida.

“Estaba temblando. Estaba completamente incrédulo. ¿Cuáles son las probabilidades de que algo caiga sobre mi casa con tanta fuerza y ​​cause tanto daño?” Alejandro Otero, dueño de casa, Decir ¿Dónde tienes noticias?. “Estoy muy agradecida de que nadie resultó herido”. Otero se puso en contacto con la NASA y comenzó a buscar ayuda en línea para que le ayudaran a rastrear los orígenes del objeto desde el cielo.

Otero se puso en contacto con Jonathan McDowell, un astrofísico que ha analizado datos de miles de reentradas atmosféricas, incluida la plataforma de la Estación Espacial Internacional. “Muchas veces tenemos reingresos como este y alguien a varios cientos de millas de distancia dice: 'Encontré esta cosa extraña en mi patio trasero que tal vez se cayó hoy o tal vez ha estado allí durante una semana', y pongo los ojos en blanco y me muevo. adelante”, dijo McDowell para Gizmodo. “Pero éste entró por las nubes, y entró por las nubes en el momento adecuado y en un lugar que era coherente con su presencia. [a piece of the pallet] Así que eso era lo suficientemente prometedor como para seguir adelante.

McDowell ayudó a Otero a conectarse con Aerospace Corporation, un centro de investigación y desarrollo sin fines de lucro. Posteriormente, la NASA recogió restos de Otero y actualmente los está analizando para determinar su origen. La hora y el lugar corresponden a la antigua batería de la estación espacial, pero su origen y naturaleza aún no se han confirmado.

En marzo de 2021 se preparó un pallet de 2,9 toneladas que contenía nueve baterías Fue lanzado al espacio por el brazo robótico Canadarm2 de la Estación Espacial Internacional., girando lentamente en espiral hacia la Tierra antes de su reingreso incontrolado. La plataforma es el objeto más grande jamás lanzado desde la Estación Espacial Internacional, pero la NASA esperaba que todo el objeto se quemara al regresar o al menos no llegara a áreas habitadas.

Sin embargo, McDowell expresó su preocupación por el gran trozo de basura espacial en el momento en que fue eliminado, argumentando que era demasiado grande para un reingreso incontrolado. “La NASA estaba tirando los dados… y tuvieron mala suerte”, dijo.

La eliminación incontrolada de un objeto de este tamaño no es una rutina. Se suponía que las baterías viejas debían colocarse dentro de un buque de carga japonés HTV para su adecuada eliminación. Sin embargo, la acumulación obligó a la NASA a simplemente arrojar las baterías dentro de una plataforma de carga usando el brazo robótico de la estación espacial, lo que resultó en un reingreso incontrolado.

el Agencia Espacial Europea La Agencia Espacial Europea (ESA) también estaba monitoreando el regreso de la plataforma y estimó que algunas piezas podrían llegar a la Tierra pero la probabilidad de herir a alguien era muy baja.

“Esto es como un pequeño trozo de paleta o batería, o un trozo de carcasa de batería”, añadió McDowell. “Tenías una cosa de dos toneladas que regresó a la atmósfera, y este pedacito sobrevivió y pasó por la casa de este hombre pobre”. O al menos esa parece ser la historia.

No está claro qué pasaría si se demuestra que el objeto de forma cilíndrica realmente provino de la Estación Espacial Internacional, y qué organización sería la encargada de compensar a la familia en Florida. De hecho, ni siquiera existe un procedimiento adecuado para que los civiles denuncien este tipo de incidentes. En este caso, se necesita un propietario vocal para captar la atención de alguien en línea, pero puede que no siempre sea así.

Para más viajes espaciales en tu vida, síguenos X Un marcador personalizado para Gizmodo Página de vuelos espaciales.