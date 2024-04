Jay Pasachoff, que pasó su vida persiguiendo eclipses, será extrañado el 8 de abril

Un eclipse solar total, cuando el universo encaja en su lugar con los mundos alineados como esferas principales, puede ser una de las experiencias más viscerales que puedes tener sin comer nada ilegal.

Algunas personas gritan, otras lloran. Ocho veces he pasado por este ciclo de luz y oscuridad, muerte y renacimiento, y he sentido la luz disolverse y he visto la corona del sol extendiendo sus pálidas y plumosas alas por el cielo. Nunca envejece. Mientras lees este artículo, me estoy preparando para ir a Dallas, con mi familia y mis viejos amigos, para ver el noveno eclipse.

Un viejo amigo no estará allí: Jay M. Passachoff, quien fue durante mucho tiempo profesor de astronomía en Williams College. He estado con él a la sombra de la luna tres veces: en la isla de Java en Indonesia, en Oregón y en una pequeña isla frente a Turquía.

Tenía muchas ganas de volver a verlo la semana que viene. Pero Jay murió a finales de 2022, poniendo fin a su carrera de medio siglo como evangelista cósmico oportunista, tan responsable como cualquiera del sensacional circo de ciencia, maravillas y turismo en el que se ha convertido el eclipse solar.