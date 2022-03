Una pieza de un cohete chino aterrizó en la luna esta mañana

Después de años de acercarse al espacio profundo, los restos de un supuesto cohete chino aterrizaron en la luna hoy, tal como predijeron los expertos en seguimiento espacial. por lo menos deberían Golpeó la luna alrededor de las 7:30 a. m. ET de esta mañana, siempre y cuando la ley de la gravedad permanezca sin cambios. La colisión acaba con la vida del cohete en el espacio, dejando potencialmente un nuevo cráter en la Luna que podría tener hasta 65 pies de ancho.

El misil que expira causó un gran revuelo el mes pasado. En primer lugar, la nave no estaba destinada a estrellarse contra la luna, lo que la convierte en una rara pieza de basura espacial que llega a la superficie de la luna por accidente. Además, ha habido cierta confusión sobre su identidad, ya que varios grupos han intentado determinar exactamente de dónde procedía el misil.

Originalmente, los rastreadores espaciales pensaron que era Pieza sobrante del cohete SpaceX Falcon 9 que lanzó un satélite meteorológico en 2015. Pero después de un análisis cuidadoso, varios grupos de rastreadores espaciales confirmaron que el misil sí lo era. Posibles restos del lanzamiento de la misión china Chang’e 5-T1 Un vuelo lanzado en 2014 para probar la tecnología necesaria para devolver muestras de la Luna. Esa misión, que se lanzó en un cohete chino Gran Marcha 3C, envió una nave espacial en órbita alrededor de la Luna en un esfuerzo por ver si China podía enviar una nave a la Luna y luego devolverla a la Tierra. Dado el perfil de vuelo de Chang’e 5-T1 y el seguimiento del objeto misterioso, los astrónomos están bastante seguros de que parte del cohete Gran Marcha 3C ha permanecido en una órbita extremadamente larga alrededor de la Tierra desde entonces, solo para encontrar su camino hacia el otro lado de la luna.

China Trató de negar que el misil perteneciera al programa espacial del país, alegando que el misil ya regresó a nuestro planeta y cayó a la atmósfera. “Según el monitoreo de China, la etapa superior del misil de la misión Chang’e-5 cayó a través de la atmósfera terrestre de manera segura y se quemó por completo”, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. dijo durante una conferencia de prensa En febrero, después de que los rastreadores cambiaran la identidad del misil. Sin embargo, Wang puede haber confundido sus deberes en China. Chang’e-5 fue una misión completamente diferente lanzada en 2020, mientras que los astrónomos creen que este cohete proviene de Chang’e 5-T1 La misión que sucedió hace seis años.

Otra confusión se centró en el hecho de que el 18º Escuadrón de Control de la Fuerza Espacial (18SPCS), que rastrea los desechos espaciales alrededor de la Tierra, señaló en su sitio web de seguimiento que el cohete de la misión Chang’e 5-T1 regresó a nuestro planeta aproximadamente un año después de que The lanzamiento se quemó en nuestra atmósfera. Sin embargo, 18SPCS confirmó más tarde en un comunicado a el borde Una Larga Marcha 3C del viaje que hice no De hecho, ha vuelto a entrar en nuestra atmósfera y ha estado en el espacio desde su lanzamiento.

Aunque la actualización 18SPCS da crédito a la idea de que el misil es de la misión Chang’e 5-T1, no confirmará con certeza que este sea el origen del objeto. “El 18º Escuadrón de Control Espacial está determinando actualmente la actualización apropiada del índice espacial”, dijo un comunicado enviado por el Mayor. el borde. “Si bien el Comando Espacial de EE. UU. puede confirmar que el cuerpo del cohete CHANG’E 5-T1 nunca salió de la órbita, no podemos confirmar el país de origen del cuerpo del cohete que podría chocar con la Luna”.

La razón por la que 18SPCS no tiene buenos datos aquí es porque realmente no le importa rastrear desechos del espacio profundo como este. 18SPCS se centra más en rastrear los desechos espaciales en órbitas más cercanas a la Tierra, ya que el entorno espacial allí se ha vuelto más concurrido. Este grupo de organismos ha crecido mucho en las últimas décadas, Especialmente después de que Rusia destruyó deliberadamente uno de sus satélites. Durante una prueba antisatélite, o ASAT, en noviembre. 18SPCS afirmó que una vez que el misil Chang’e 5-T1 pasó más de 22,000 millas fuera de la Tierra, sus rastreadores oficiales no tuvieron prioridad después del objeto. Sin embargo, planean revisar la base de datos para reflejar información más actualizada.

Pero aunque 18SPCS no puede confirmar ni negar la fuente de los desechos espaciales, los astrónomos están bastante seguros de que el cohete es de Chang’e 5-T1. Y el Ahora está siendo aplastado contra la superficie de la luna. fue la caida del misil Fue predicho por primera vez por Bill Gray.Es un astrónomo en activo y rastreador de asteroides. Proyecto Plutónque ha estado siguiendo de cerca el misil durante los últimos meses.

La colisión realmente no debería ser motivo de preocupación, especialmente porque hemos golpeado muchos objetos en la Luna antes. Se enviaron piezas de cohetes de las misiones Apolo a la Luna en la superficie lunar, y la NASA estrelló una nave espacial en la Luna en 2009 llamada LCROSS para hacer estallar un poco de suciedad lunar y descubrir qué material acechaba debajo de la superficie. Todos los accidentes anteriores fueron generalmente a propósito, y aquellos que no involucraron un alunizaje o un vehículo con destino a la luna recorriendo un camino muy accidentado. Esta puede ser la primera vez que una nave espacial que se suponía que no debía ir a la superficie de la luna llega allí de todos modos. O al menos, esta es la primera vez que sabemos algo al respecto.

¿Por qué necesitamos mejores planes para deshacernos de los desechos del espacio profundo?

Gray et al usaron este episodio como un caso ¿Por qué necesitamos mejores planes para deshacernos de los desechos del espacio profundo? ¿Y por qué necesitamos rastrear la basura que va a altitudes tan altas como esta? Pero ahora que el cohete ha chocado, sus restos podrían ser fascinantes de estudiar. El equipo detrás del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, que actualmente está orbitando la luna, dice que intentarán ver las consecuencias del accidente si pueden. Gray especuló que el cohete probablemente golpeó la luna en un cráter distante llamado Hertzsprung.

“Definitivamente tenemos interés en encontrar el cráter de impacto e intentaremos hacerlo en las próximas semanas y meses”, escribió John Keeler, científico adjunto del proyecto para la misión del Vehículo de reconocimiento Lunar Orbiter, por correo electrónico a el borde en la situación actual. No estaremos cerca del lugar del impacto cuando suceda, por lo que no podremos observarlo directamente. Las cámaras de ángulo estrecho a bordo tienen suficiente precisión para detectar el cráter, pero la luna está llena de cráteres de impacto modernos, por lo que la identificación positiva se basa en imágenes de antes y después en condiciones de iluminación similares”.

Con suerte, el equipo de LRO puede encontrarlo y darnos una imagen del lugar de descanso final de Long March 3C, y tal vez podamos usar toda esta prueba como una oportunidad para ver qué tipo de materiales pudo extraer el impacto.