Una copa de vino tinto por la noche te hace perder peso, ¡y esta vez no parece un engaño!

Se descubrió que una copa de vino tinto por la noche antes de acostarse provoca pérdida de peso: así lo afirma un estudio

a Una copa de vino tinto Antes de ir a dormir te hace perder peso: Y no, esto no es una noticia falsa. De hecho, definitivamente hay quienes piensan que es demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, éste no es el caso. Un estudio reciente deuniversidad de albertaen Canadá.

Así que esta es una excelente noticia para los amantes del vino tinto y que no pueden dejar de beber una copa todos los días. Por otro lado, la investigación en cuestión demostró que si queremos perder peso, debemos beber una copa de vino tinto. antes de ir a la cama Y Ciertamente no durante las comidas..

Así que digamos Di adiós a los relajantes tés de manzanilla o de hierbas, o incluso a la leche y las galletas antes de caer en los brazos de Morfeo. A partir de ahora podremos beber una copa de buen vino tinto, y al hacerlo ayudaremos a nuestro cuerpo a perder esos kilos de más sin esfuerzo y esfuerzo.

En efecto, como reveló jason dickes decir, la persona que realizó el estudio, estará allí compuesto de vino tinto Lo que evita que las células grasas aumenten de intensidad. En general, este es un hallazgo importante. Entonces, veamos con más detalle lo que surgió de la investigación.

Vino tinto: Los beneficios del resveratrol

Como acabamos de explicar, un compuesto de vino tinto Evita que las células grasas adquieran más fuerza.. Descubre Dick.

Viene con una extensión resveratrolPara que el efecto de una copa de vino surta efecto, se debe consumir después de comer y antes de acostarse.

Vino tinto: una copa de vino puede sustituir una hora de actividad física

Como lo revela el estudio en cuestión, una o dos copas de vino tinto antes de acostarse harían aún mejor una hora de actividad fisica.

Entre otras cosas, según informó espejosLo que ha sido descubierto por la Universidad de Alberta también lo respaldará. Universidad Estatal de Washington Residencia en harvard. Entonces, ¡nada más que un engaño! Una copa (o dos) de vino tinto puede ayudarlo a perder peso si lo bebe antes de acostarse. De hecho, ayudaría Elimine los antojos de bocadillos nocturnos.

Por otro lado, todavía recordamos que para perder peso es necesario seguir una dieta balanceada Recomendado por un especialista e hacer actividad fisica. En definitiva, ¡no podemos limitarnos a beber un par de copas de vino tinto antes de dormir!