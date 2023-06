Submarino desaparecido, ¿cómo murieron sus pasajeros? La implosión (por presión) y los escombros cerca del Titanic: momentos finales

¿Cómo los viajeros submarino titán? Si se pudiera ubicar un batiscafo en las profundidades, recuperarlo ahora seguiría siendo un gran desafío logístico. Y sería mucho más peligroso si hubiera encallado en los restos Titánico. En cualquier caso, se requeriría un equipo especial debido a la enorme presión y completa oscuridad a una profundidad de 3.800 metros. Al principio noNo se descartó que Titán pudiera haber resurgido, hipótesis que se abandonó rápidamente. La opción más segura también fue la más trágica: los expertos la llamaron una “Implosión catastrófica”. NoNo hay perspectivas por el momento sobre la posibilidad de recuperar los cuerpos de los pasajeros. “El lecho marino allí es un entorno increíblemente implacable”, dijo el comandante de la Guardia Costera, el almirante John Mauger.

.

El submarino desaparecido, la liberación firmada por los pasajeros y la hipótesis de la muerte: ¿quién es el responsable legal?

Explosión

Una rotura en la carcasa exterior del submarino pudo haber causado la implosión. Los restos del Titanic se encuentran aproximadamente a 3.800 metros bajo el nivel del mar, donde la presión del agua que pesa sobre cualquier objeto es unas 376 veces mayor que la presión de la atmósfera terrestre. “Aunque el casco compuesto de Titán fue construido para soportar presiones extremas en las profundidades del mar, cualquier defecto en su forma o construcción podría comprometer su integridad. En este caso, el riesgo de implosión sería alto”, dijo el profesor australiano de robótica Stephan B. Williams.

pérdida de presión o mal funcionamiento

La confirmación llegó por la noche: iDesplegado para buscar el submarino en el fondo del mar, el robot encontró el marco de aterrizaje del batiscafo y la sección de popa con otras tres piezas cerca de la proa del Titanic. Las autoridades explicaron que el automóvil explotó instantáneamente debido a una “pérdida catastrófica de presión”, lo que confirma los temores de los expertos que habían asumido una falla o mal funcionamiento inducido por la presión estructural.

marina americana

“La Marina de los EE. UU. realizó un análisis de los datos acústicos y detectó una anomalía consistente con una implosión o una explosión en las inmediaciones generales donde operaba el submarino Titán cuando se perdieron las comunicaciones”, dijo un alto funcionario de la Marina de los EE. UU. al Wall Street Journal. nota. “Si bien esta información no es definitiva, el comandante del incidente se ha informado de inmediato para ayudar en la misión de búsqueda y rescate en curso”, agregó. La Marina solicitó que no se nombrara el sistema específico utilizado, citando razones de seguridad nacional.

varado en el titanic

Butch Hendrick, presidente y fundador de la compañía de entrenamiento de buceo Lifeguard Systems, le dijo a CBS News que el submarino “pudo haberse enredado en alguna parte”, lo que provocó que la antena de comunicaciones se “desprendiera” y “rompera”. Quizás el atraque fue en los restos del Titanic. Como Frank Owen, un oficial retirado de la Marina Real Australiana que se especializa en operaciones de rescate y evasión de submarinos, le dijo a The Guardian: “Hay restos de naufragio por todas partes. Es peligroso”. Si bien Titán no necesita potencia de motor en la superficie, enredarse en escombros o absorber agua podría evitar que lo haga. “No puedes abrir una puerta, no puedes abrir un ojo de buey, no puedes crear una cerradura interactiva”, dijo Hendrik.

Oxígeno, comida y agua.

Además de la falta de oxígeno, la tripulación sufriría hambre e hipotermia. Si fallan los sistemas de soporte vital, el interior de Titán será extremadamente frío, ya que la luz del sol no llega a las profundidades del océano. Y según el periodista científico David Pogue, que viajó en la bañera el año pasado, la tripulación normalmente solo tiene un sándwich y una botella de agua.

Apareció pero sigue desaparecido

Otro escenario apareció en los trabajos previos a la noticia de la muerte de la tripulación. Que el gigante ha aparecido en la superficie del Océano Atlántico. Cabe señalar en este sentido que Titán se basa en la comunicación continua con su nave nodriza, ya que no cuenta con un sistema de posicionamiento global (GPS) u otros sistemas de guía. Sin embargo, según CNN, Titan usa lastre para permanecer bajo el agua, y los pasajeros pueden mover el lastre balanceando deliberadamente el bote o usando una bomba de aire para liberarlo. Incluso las líneas que aseguran el lastre están diseñadas para romperse después de 24 horas.

Lee el artículo completo

En Il Gazzettino