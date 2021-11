Un turista italiano de 21 años resultó gravemente herido tras caer de un tablero a otro en el Memorial del Holocausto de Berlín: voló 8 metros y recibió un golpe en la cabeza. Lo que vale la pena unas vacaciones llenas de diversión podría convertirse en una tragedia para un niño italiano de 21 años, que estaba seriamente herido Después de caer de una losa del memorial del Holocausto A Berlina Haz un recorrido de unos 8 metros. Así lo informan los periódicos alemanes, citando fuentes policiales locales, que por motivos de privacidad no revelaron más información sobre el protagonista del caso. Ocurrió en la noche entre el sábado y el domingo: el niño saltaba de una ola al otro del memorial, prohibido por ley, en su caída, probablemente también por el hecho de que la iluminación era pobre y la altura estaba subestimada, Golpea su cabeza con fuerza. Los bomberos fueron alertados alrededor de las 0:40 anoche. La policía y una ambulancia acudieron inmediatamente al lugar. El herido recibió de inmediato los primeros auxilios y fue trasladado al hospital, donde llegó a la sala de emergencias con un Trauma de la cabeza Después de unos cincuenta minutos. Pero actualmente se desconoce su estado exacto. El monumento está ubicado en Mitte a Berlina, No muy lejos de la Puerta de Brandeburgo, se construyó para conmemorar a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Inaugurado en 2005, consta de 2.700 losas de hormigón y se puede visitar tanto de día como de noche. Las reglas dictan que los visitantes no corran ni salten de una tabla a otra, pero las infracciones abundan, como lo demuestra el incidente que involucró al joven italiano. READ Inmigrantes, 'Ni, uno no puede pasar', así es como Polonia cierra sus puertas- Corriere.it

