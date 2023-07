Un líder veterinario dice que una mutación del virus felino en Chipre ha causado muchas menos muertes de gatos de lo que se afirma

NICOSIA, Chipre (AP) — El director de la Asociación de Veterinarios de Chipre negó el miércoles las afirmaciones de que una mutación local de un virus felino había matado hasta 300.000 gatos en la pequeña isla mediterránea.

El director de la Asociación Veterinaria de Panchipriota, Nektaria Ioannou Arsenoglou, dijo que la encuesta del grupo de 35 clínicas veterinarias indicó que el total de muertes en toda la isla fue de poco menos de 8.000. Las cifras dadas por los activistas locales por los animales y ampliadas por los medios extranjeros “simplemente se suman”, dijo Arsenoglu.

La mutación local del coronavirus felino que causa la peritonitis infecciosa felina (FIP, por sus siglas en inglés) casi siempre es fatal si no se trata, pero este medicamento puede restaurar la salud de los gatos en aproximadamente el 85% de los casos, dijo Arsenoglu a The Associated Press el miércoles.

Se contagia a través del contacto con las heces de los gatos, y ni el virus ni su mutación pueden transmitirse a los humanos.

Los medicamentos específicos que pueden tratar las formas “húmeda” y “seca” de la enfermedad son muy caros, aunque Arsenoglu dijo que era “optimista” de que el gobierno pronto podría obtener más medicamentos.

No está claro cuántos gatos salvajes viven en Chipre, donde generalmente son amados y tienen una larga historia. Según la leyenda bizantina, Santa Elena introdujo gatos en Chipre para controlar las serpientes venenosas que plagaban la isla cuando regresaba a Constantinopla después de completar su búsqueda para encontrar la cruz en la que crucificaron a Jesucristo.

Una activista de gatos chipriota que se hace llamar Marina Neao y mantiene una colonia de gatos salvajes se ha quejado a Associated Press de que las autoridades se están demorando en encontrar medicamentos baratos para combatir la propagación del virus.

El aumento llamó la atención de los veterinarios y de muchos cuidadores de gatos en la isla en enero de este año, dijo Arsenoglou, y los casos continuaron aumentando de manera constante hasta mediados de la primavera, cuando comenzaron a estabilizarse.

Dijo que la Asociación Veterinaria ha formado un grupo de trabajo para monitorear la propagación de la mutación e informar a los veterinarios y activistas sobre los últimos desarrollos.

El nuevo coronavirus ha existido desde 1963, dijo Arsenoglou. Las epidemias anteriores, incluida una en Grecia hace más de dos décadas, han disminuido sin el uso de ningún medicamento.

Ya se han tomado medidas para evitar la exportación de la mutación con exámenes médicos obligatorios para todos los felinos que se adopten en el extranjero.

Esta historia ha sido editada para reflejar que el virus es una mutación local del coronavirus felino que no está relacionado con el COVID-19.