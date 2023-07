SpaceX pone en órbita 15 satélites Starlink, un cohete terrestre al mar

Un cohete SpaceX Falcon 9 puso en órbita 15 satélites Starlink la madrugada del jueves (20 de julio) y volvió a aterrizar en un barco en el mar.

el Halcón 9 Despegó de la brumosa Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el jueves a las 12:09 a. m. EDT (0409 GMT; 9:09 p. m. del 19 de julio, CST) después de un retraso de un día.

El lanzamiento estaba originalmente programado para la madrugada del miércoles (19 de julio), pero SpaceX abortó el intento cuando quedaban cinco segundos en la cuenta regresiva después de recibir una alerta de la etapa superior del cohete.

La primera etapa de un cohete SpaceX Falcon 9 desciende para aterrizar en un barco en el mar después de su lanzamiento el 20 de julio de 2023. (Crédito de la imagen: SpaceX)

El Falcon 9 despegó de la Tierra el jueves por la mañana sin problemas y su primera etapa también regresó a la Tierra como estaba previsto. El propulsor alcanzó su descenso vertical en el dron Of Course I Still Love You de SpaceX unos 9,5 minutos después del lanzamiento.

Esta fue la décima vez que este propulsor despegó y aterrizó, según A.S. Descripción de la misión SpaceX. El récord de la primera etapa de Falcon 9 es 16, establecido el 9 de julio y empatado el 15 de julio.

Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 continuó llevando 15 naves espaciales Starlink a la órbita terrestre baja (LEO). Los satélites se desplegarán allí unos 15 minutos después del lanzamiento, aunque puede llevar un tiempo obtener la confirmación de ese éxito, dijo Zachary Lubin de SpaceX durante el webcast de lanzamiento.

Lubin agregó que el lanzamiento del jueves fue la misión orbital número 48 de SpaceX del año.

Starlink es la constelación de satélites de banda ancha de SpaceX, que actualmente consta de 4.450 naves espaciales operativas en órbita terrestre baja, según un astrofísico y rastreador de satélites. jonathan mcdowell.

Este número seguirá aumentando en el futuro. SpaceX tiene permiso para desplegar 12.000 satélites Starlink y ha solicitado aprobación para desplegar otros 30.000 además de eso.

Nota del editor: Esta historia se actualizó a las 3 p. m. ET del 19 de julio con una nueva hora de lanzamiento prevista para las 12:09 a. m. ET del 20 de julio. Se actualizó nuevamente a las 12:30 a. m. ET del 20 de julio con la noticia de un lanzamiento exitoso y un aterrizaje de misiles.