Un estudio sugiere que el café puede aumentar la esperanza de vida

beben cafe ¡Podrían obtener un impulso adicional de una taza de café por la mañana! Un nuevo estudio publicado en Anales de medicina interna .

Los adultos que bebían de 1,5 a 3,5 tazas de café sin azúcar o café azucarado al día tenían menos probabilidades de morir que los que no bebían la bebida matutina tradicional. Los autores del estudio dijeron que los resultados no estaban claros para quienes usaron edulcorantes artificiales en su café.

Dr.. Dan Liu, autor de estudio de cohorteEn la declaración, dijo: “Nuestro estudio encontró que los adultos que bebían cantidades moderadas de café endulzado con azúcar todos los días tenían un 30 % menos de probabilidades de morir por cualquier causa durante el período de seguimiento de siete años en comparación con los que no bebían”.

Estudios anteriores han encontrado que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de muerte, pero los estudios no diferenciaron entre los bebedores de café que consumen café sin azúcar y los que usan azúcar o azúcar artificial, dijeron investigadores de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China. . Edulcorantes en sus bebidas, según A Nuevo lanzamiento.

Los investigadores recopilaron datos del Cuestionario de Comportamiento de Salud del Estudio del Biobanco del Reino Unido. El estudio dijo que el grupo de investigadores preguntó a más de 171,000 participantes sin enfermedad cardíaca o cáncer conocida, varias preguntas relacionadas con el comportamiento dietético y de salud para determinar sus hábitos de consumo de café.

Durante el período de seguimiento de 7 años, los investigadores encontraron que aquellos que bebían cualquier cantidad de café sin azúcar tenían entre un 16 y un 21 por ciento menos de probabilidades de morir que aquellos que no bebían café. Según el estudio, los participantes, que bebían de 1,5 a 3,5 tazas al día de café endulzado con un promedio de 1 cucharadita de azúcar por taza, tenían entre un 29 y un 31 % menos de probabilidades de morir en comparación con los que no bebían café. Los resultados no fueron concluyentes para los participantes que usaron edulcorantes artificiales.

Los autores del estudio advirtieron que aunque los hallazgos sugieren que la mayoría de los bebedores de café quizás no tengan que excluir la bebida de su dieta, deben tener cuidado cuando se trata de cafés especiales con alto contenido calórico.

Los investigadores notaron que la cantidad diaria promedio de azúcar por taza de café incluida en el análisis del estudio es mucho más baja que la cantidad que se encuentra en las bebidas especiales en las cadenas de restaurantes de café populares, lo que dificulta las comparaciones con los que no beben café.