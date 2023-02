Un estudio encuentra que puede estar activo para la salud de su cerebro más adelante en la vida

Suscríbase a la serie de boletines de fitness de CNN, pero mejor que CNN. Nuestra guía de siete partes Le ayudará a adaptarse a una rutina saludable, con el apoyo de expertos.





Incluso si no ha estado físicamente activo antes, puede comenzar a moverse ahora y ver los beneficios.

Esto es según un nuevo estudio que encontró que cualquier cantidad de actividad física iniciada a cualquier edad es beneficiosa para la salud cognitiva a largo plazo.

dijo la autora del estudio, la Dra. Sarah Naomi James, investigadora en la Unidad MRC para la salud y el envejecimiento de por vida en el University College London.

Lo que los investigadores no sabían, dijo James, era si había un momento específico en la vida en el que una persona necesitaba estar activa o si había un umbral de actividad que debían alcanzar para ver esos beneficios.

el estudio, Publicado el martes en el Journal of Neurosurgery and Psychiatry, rastreó los patrones de actividad física de casi 1500 personas en el transcurso de 30 años hasta la edad adulta. A los 69 años, se evaluó el estado cognitivo, la memoria verbal y la velocidad de procesamiento de los participantes, según el estudio.

El estudio encontró que si bien la actividad física de por vida se asoció con mejores resultados cognitivos más adelante en la vida, en qué momento y en qué medida la actividad física se asoció con una mayor cognición.

James dijo que incluso las personas que se volvieron activas a los 50 o 60 años tenían mejores puntajes cognitivos cuando tenían 70 años. Agregó que una cantidad sorprendentemente pequeña de actividad, una vez al mes, en cualquier momento durante la edad adulta fue beneficiosa.

“Parece claro a partir de este estudio y otros que las pequeñas dosis de ejercicio a lo largo de la vida y comenzar joven son muy beneficiosas para la salud a largo plazo”, dijo el Dr. William Roberts, profesor de medicina familiar y comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. . Por correo electrónico.

Roberts no participó en la investigación.

A nivel social, los hallazgos muestran la necesidad de un mayor acceso a la educación que fomente las habilidades y la motivación para la actividad física a cualquier edad, según el estudio.

Para las personas que hacen ejercicio regularmente, dijo Roberts, los resultados deberían ser alentadores e indicar que su inversión puede dar sus frutos.

“Para las personas que nunca han sido físicamente activas o que han pasado por un período de inactividad, ¡comiencen!” James dijo por correo electrónico.

Si no eres exactamente un atleta al que le gusta sudar, todavía hay formas de hacer algo de actividad en tu vida.

Para desarrollar un hábito persistente, es importante establecer una meta, hacer un plan específico, encontrar una manera de hacerlo divertido, ser flexible y obtener apoyo social, dijo la científica del comportamiento Katie Milkman, autora de How to Change: The Science of Going From Where You Are to Where You Want to Be to be in it”, en una entrevista de CNN de 2021. Milkman es el profesor James G. Dinan en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Puede comenzar lentamente, dijo Dana Santas, colaboradora de acondicionamiento físico de CNN y entrenadora de mente y cuerpo para atletas profesionales.

“Hacer 10 minutos de ejercicio al día es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Considere lo rápido que pasan 10 minutos cuando navega por las redes sociales o ve su programa de televisión favorito”. “No es una gran inversión, pero puede ofrecer grandes beneficios para la salud”.

Ella dijo que el yoga es una excelente manera de mantenerse activo mientras alivia el estrés, y es fácilmente accesible para todos los niveles en línea.

Santas dijo que caminar al aire libre o en una caminadora es una de las formas más sencillas de hacer ejercicio constante.

“Caminar es el ejercicio para quemar grasa de cuerpo y mente más subestimado y correctivo disponible para el hombre”, agregó. “Camino todos los días”.

Santas agregó que las caminatas regulares pueden ser una gran oportunidad para realizar múltiples tareas, si las usa para conectarse con familiares, amigos y vecinos.

Si desea aumentar la intensidad de su caminata, Santas recomienda agregar pesas o una mochila pesada en intervalos más difíciles.

“Una caminata de cinco minutos cada hora es muy útil”, dijo a CNN Evan Matthews, profesor asociado de ciencias del ejercicio y educación física en la Universidad Estatal de Montclair en Nueva Jersey, en 2021. sólo muévete.”