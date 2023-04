Un brote de sarampión en Samoa Americana ha sido declarado una emergencia de salud pública

Samoa Americana declaró una emergencia de salud pública después de que el sarampión se extendiera por los Estados Unidos.

Hasta el martes, había un caso confirmado por laboratorio entre un niño de 8 años y 31 casos sospechosos y/o probables de la enfermedad altamente contagiosa, según Departamento de salud.

durante Conferencia de prensaTodos los casos sospechosos corresponden a niños de entre dos meses y 13 años, dijo el Dr. Scott Annecy, epidemiólogo principal del departamento.

A cualquier persona que haya dado positivo por sarampión se le ordenó aislarse durante 21 días, mientras que aquellos que hayan estado expuestos o puedan haber estado expuestos deben estar en cuarentena hasta por 21 días.

La declaración de emergencia, firmada por el gobernador Lemanu PS Mauga, es por un período de 30 días y vence el miércoles 24 de mayo.

El brote hizo que el Departamento de Educación de Samoa Estadounidense, que atiende a 12.000 estudiantes, brindara asistencia Cerrar todas las escuelas hasta el viernes 12 de mayo.

IMAGEN DE ARCHIVO/Roman Didkivskyi/Getty Images/iStockphoto

Se les ha dicho a los padres que pueden recoger los paquetes de aprendizaje virtual de sus hijos y cualquier comida elegible para ellos en su escuela hasta el viernes.

Esta no es la primera vez que ocurre un brote en la región. de acuerdo a Informe de la OMSEn 2019, los brotes se extendieron por todo el Pacífico.

En Samoa Americana, ha habido 12 casos de sarampión y no se han reportado muertes. Sin embargo, en el país de Samoa se han registrado más de 5.700 casos y se han reportado 83 muertes, la mayoría de las cuales ocurrieron en niños menores de cinco años.

La OMS y UNICEF dijeron que el brote se produjo después de que la cobertura de la vacuna MMR se redujo del 74 % al 34 % entre 2017 y 2018 después de que dos bebés murieran después de la inmunización con vacunas preparadas incorrectamente, lo que generó renuencia a recibir la vacuna.

El sarampión es tan increíblemente contagioso que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que todos tienen el virus Puede publicarlo hasta en 10 contactos cercanos.si no están protegidos, incluido no usar una máscara o no estar vacunados.

Complicaciones del sarampión Pueden ser relativamente benignos, como una erupción cutánea, o pueden ser más graves, como una infección viral, neumonía o inflamación del cerebro.

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Él dice Cualquier persona que haya tenido sarampión en algún momento de su vida o haya recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) está protegida contra el sarampión.

En la década anterior a que la vacuna contra el sarampión estuviera disponible, un Se estima que entre 3 y 4 millones de personas se infectan cada año48.000 personas han sido hospitalizadas y entre 400 y 500 han muerto, según la agencia federal de salud.

Una dosis única de la vacuna contra el sarampión tiene una eficacia del 93 % para prevenir la infección si se expone al virus. Dos dosis son 97% efectivas.

los niños son recomendado Recibir su primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años.

de acuerdo a Un informe de los Centros para el Control de Enfermedades Publicado en enero Durante el año escolar 2021-22, el 88,3 % de los niños de kindergarten en Ohio recibieron dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), por debajo del promedio nacional del 93 %.

IMAGEN DE ARCHIVO/Katrina Kuhn/Science Photo Libra/Getty Images

El Departamento de Salud de Samoa Estadounidense dice que el 89% de los estudiantes de guarderías, escuelas primarias y secundarias han recibido dos dosis de la vacuna MMR hasta el 22 de abril.

Sección Compartir una publicación en Facebook Los martes de las muchas clínicas, salones e iglesias que ofrecerán vacunas MMR a los mayores de 6 meses.

Anisi dijo que la meta de la provincia es lograr al menos el 95% y el 100% entre todos los niños en edad escolar.

“La principal preocupación aquí es que los niños desde la edad de un año hasta la escuela secundaria deben estar completamente inmunizados como lo exige el Ministerio de Educación”, dijo.

Eli Kahan de ABC News contribuyó a este informe.