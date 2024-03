“Un bar de cócteles como la Ciudad de México”

“Para nuestro nuevo proyecto buscábamos un sector diferente al de Lambrate, llevábamos mucho tiempo apostando por Navigli, algo que conozco muy bien porque trabajé allí durante muchos años”, explica Caramiello. Este nuevo local nació para sustituir una cervecería, refinado pero informal: no queremos algo llamativo o mexicano en el sentido rural. Aloe Joe podría ser un Barra de cócteles Contemporáneo de la Ciudad de México, excepto que está ubicado en el Naviglio. En comparación con Lambrate, es definitivamente un espacio más joven y transitorio.” El ambiente es íntimo e íntimo, con una iluminación suave. «Aquí hay 100 botellas diferentes hechas de agaveNo sólo tequila y mezcal, sino también productos menos conocidos como Raisilla, Sodol y Baganora – continúa Caramiello -, en la ciudad no hay ningún cartel dedicado específicamente a este tipo de bebidas espirituosas”. También se pueden disfrutar cócteles a base de otras bebidas espirituosas, Del vodka a la ginebra.