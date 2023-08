Ucrania y Rusia arrestan al general Surovkin. Activación de espías “dormidos”

El general Sergei Surovikin, que dirige la operación especial militar en Ucrania, ha sido destituido de su cargo y se dice que está “bajo una especie de arresto domiciliario”, lo que significa que no puede salir de su apartamento pero puede recibir visitas, escribe un blog de el VChK-OGPU considerado cercano a las fuerzas de seguridad de Rusia. Conocido como ‘General Armageddon’, Surovikin se considera cercano a Yevgeny Prigozhin De hecho, el mes pasado se difundieron rumores sobre su arresto. Según algunos rumores, sabía de la rebelión del líder de Wagner. El ex general y ahora diputado Viktor Sobolev anunció que Surovkin había sido destituido de su cargo. Pero podría ser traído de vuelta para otras misiones en el futuro.

Leer también

Mientras tanto, según The Guardian, Moscú comenzó a recurrir a células durmientes implantadas en países occidentales O a los agentes y agentes no oficiales, personas de terceras nacionalidades o “ilegales”, los rusos haciéndose pasar por tales llevan años construyéndose una tapadera sin hacer ningún trabajo de inteligencia durante años. Los “ilegales” son un legado de un programa soviético que se remonta a la Guerra Fría. Pero para probar su “renacimiento”, no menos de siete presuntos inmigrantes ilegales fueron arrestados solo en el último año en Noruega, Brasil, Holanda, Eslovenia y Grecia. Algunos lograron escapar, posiblemente a Rusia, otros todavía están bajo arresto en Occidente.

El regreso a métodos de espionaje más peligrosos y menos fáciles fue forzado por la expulsión, solo en los primeros tres meses de la guerra, de un total de 450 diplomáticos de países occidentales, muchos de los cuales eran agentes secretos del FSB, GRU y Sver. diplomáticos Incluso la posibilidad de pasar clientes como turistas y empresarios se ha desvanecido ante el endurecimiento de las visas. El trabajo de investigación de Bellingcat después del envenenamiento de Sergei Skripal en Salisbury en 2018 también hizo estallar a varios activistas, cuyos números de pasaporte estaban cerca de los de los clientes enviados a Inglaterra por el novichok y divulgados.

En Gran Bretaña, tres presuntos espías de nacionalidad búlgara fueron detenidos el pasado mes de febrero junto a otras dos personas, dos meses después de la detención de “Maria Meyer”, propietaria de una galería de arte en Ljubljana, y “Ludwig Gish”, dos trabajadores rusos en el SVR (Servicio de Inteligencia Extranjero) disfrazados de argentinos. El juicio de los tres comenzará en enero.

A ellos se unió un fotógrafo greco-mexicano con una tienda de hilo en Atenas. Un guardia de seguridad de la embajada británica en Berlín fue condenado a 13 años de prisión tras ser acusado de realizar diversas tareas para la inteligencia rusa.