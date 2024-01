Ucrania Rusia, últimas noticias de hoy, 21 de enero, sobre la guerra de Putin. El Vive

“Conozco a Putin, conozco a Zelensky. Resolveré este problema incluso antes de asumir el cargo”. Donald Trump dijo esto durante un mitin en Manchester, New Hampshire, elogiando a Viktor Orbán como un gran líder europeo y afirmando que evitaría la Tercera Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa de Estonia anunció que los tres países bálticos han acordado dotar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia de “instalaciones de defensa” para hacer frente a posibles amenazas militares, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Por primera vez, la inteligencia militar ucraniana dijo que había atacado a Rusia con drones en un área tan lejana como la región de San Petersburgo, la ciudad de Vladimir Putin, aproximadamente a mil kilómetros del frente.





“”,”postId”:”7e503a8b-c9d7-4072-9404-bef08e72e5a9″}],”publicaciones”:[{“timestamp”:”2024-01-21T09:04:57.044Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T10:04:57+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Filorussi, 13 morti e 10 feriti in raid su mercato Donetsk”,”content”:”

\”Secondo le prime informazioni, almeno 13 persone sono state uccise e 10 ferite a seguito del terribile bombardamento dell’area del mercato nel microdistretto Tekstilshchik di Donetsk\”. Lo scrive su Telegram il capo filorusso dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, in un nuovo bilancio del raid sulla città in Ucraina. \”Il mercato è stato attaccato domenica, quando è più affollato. I servizi operativi stanno lavorando sul posto, le informazioni sui morti e sui feriti continuano ad essere ricevute e chiarite\”, ha aggiunto.

“,”postId”:”dc812196-f333-4f0d-a7c5-6d31970fc6e1″},{“timestamp”:”2024-01-21T09:01:18.812Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T10:01:18+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev colpisce impianto di produzione antiaerea in Russia”,”content”:”

Le forze ucraine hanno attaccato \”con successo\” lo stabilimento russo Shcheglovskyi Val a Tula, nell’ovest della Russia, dove vengono prodotti i i missili antiaerei Pantsir. Lo scrivono i media ucraini Rbc e Suspline citando fonti del Gur, l’intelligence militare di Kiev. Secondo quanto riferito, l’attacco è stato effettuato utilizzando droni. Ieri sera, il ministero della Difesa russo aveva annunciato l’abbattimento di un drone sulla regione di Tula.

“,”postId”:”a1b22afd-549e-40c6-9d27-c3ba1005f9aa”},{“timestamp”:”2024-01-21T08:44:51.164Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T09:44:51+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Filorussi, \”8 civili uccisi da attacchi ucraini a Donetsk\””,”content”:”

Almeno otto civili sono rimasti uccisi dagli attacchi delle forze armate ucraine sulla città di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Lo riporta RIA Novosti citando il sindaco della città in mano ai russi, Alexey Kulemzin. Secondo quanto riferito dall’agenzia russa, sei proiettili da 155 mm sono stati sparati contro il microdistretto di Tekstilshchik, nel quartiere Kirovsky della città, dove si trovano mercati e un gran numero di negozi. \”Secondo i dati preliminari, a seguito del barbaro bombardamento del distretto di Kirov nel microdistretto di Tekstilshchik, otto persone sono morte\”, ha scritto Kulemzin sul suo canale Telegram.

“,”postId”:”87e9f69a-9988-4d14-bc18-e7480c9bbbdc”},{“timestamp”:”2024-01-21T07:44:29.653Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T08:44:29+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca, non sorprende Germania difenda Israele su genocidio”,”content”:”

\”La Federazione Russa non è sorpresa dal fatto che la Germania difenda Israele contro l’accusa di genocidio, visto il rifiuto di Berlino di ammettere i crimini del Terzo Reich in Unione Sovietica\”. Lo ha denunciato alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.

“,”postId”:”5b674737-30ab-48e9-9a5e-3a9266efaa4a”},{“timestamp”:”2024-01-21T07:32:48.348Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T08:32:48+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Isw, i russi catturano il villaggio di Krokhmalne nel nord-est”,”content”:”

Le truppe russe hanno catturato ieri il villaggio di Krokhmalne, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) sul suo sito. L’esercito russo sta avanzando lungo la linea Kupyansk-Svatov-Kreminna, sottolinea il centro studi statunitense, ele immagini di geolocalizzazione diffuse ieri indicano che i soldati di Mosca hanno preso il controllo di Krokhmalne, a 20 km a nord-ovest di Svatovo. In precedenza, ricorda il think tank, i blogger militari russi avevano affermato che le forze ucraine si erano ritirate dalle posizioni vicino a questo insediamento.

“,”postId”:”21f73510-8704-430d-a05c-5d34a996d78e”},{“timestamp”:”2024-01-21T06:46:20.101Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T07:46:20+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev, peggiora situazione in centrale nucleare di Zaporizhzhya”,”content”:”

La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhya continua a peggiorare: lo ha detto il ministro dell’Energia ucraino, Herman Galushchenko, annunciando una imminente visita nel Paese del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo riporta Rbc-Ucraina. \”Il processo di degrado delle attrezzature continua. I russi hanno consentito agli esperti di entrare nei reattori al terzo tentativo, ma ciò non cambia il quadro generale\”, ha affermato Galushchenko. \”Grossi verrà in Ucraina nel prossimo futuro. Forse prima visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhya. L’attenzione di tutto il mondo è ora focalizzata su questo. La presenza dei russi lì è un pericolo costante\”, ha aggiunto.

“,”postId”:”50f7bde7-ad44-4495-b0fc-b2c9f17b75e5″},{“timestamp”:”2024-01-21T06:11:27.359Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T07:11:27+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Russia, incendio in terminal gas vicino a San Pietroburgo”,”content”:”

Un incendio è scoppiato in un terminal di gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo. Lo ha riferito il governatore della regione. Il sito, che si trova a 110 chilometri a ovest di San Pietroburgo, vicino al confine con l’Estonia, è gestito da Novatek, il più grande produttore di gas naturale della Russia. \”Nessun ferito a seguito dell’incendio al terminal Novatek del porto di Ust-Luga. Il personale è stato evacuato\”, ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, pubblicando un video che mostra un enorme rogo e fumo. \”Un livello di allerta elevato è stato dichiarato nel distretto di Kingiseppsky che comprende il porto\”, ha aggiunto. Il Ministero dell’Emergenza e i vigili del fuoco locali sono all’opera per sedare le fiamme.

“,”postId”:”14090e69-42fc-4d4a-a42c-f9b70ab9b4c1″},{“timestamp”:”2024-01-21T05:37:19.950Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T06:37:19+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Corea del Nord annuncia, \”pronti a ricevere Putin\””,”content”:”

La Corea del Nord è \”pronta a ricevere il presidente russo Vladimir Putin\”. E’ quanto riferisce l’agenzia ufficiale Kcna a conferma del riavvicinamento tra Pyongyang e Mosca. Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui durante una visita nella capitale russa – secondo Kcna – ha detto che la Corea del Nord è \”pronta a ricevere l’amico più caro del popolo coreano con la massima sincerità\”.

“,”postId”:”ff2337fd-bfb9-45ef-9b2f-f88a03892eb5″},{“timestamp”:”2024-01-21T05:21:43.813Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T06:21:43+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca, distrutti tre droni ucraini nella regione di Smolensk”,”content”:”

Le difese aeree russe hanno distrutto tre veicoli aerei senza pilota ucraini nella regione di Smolensk. Lo ha riferito – come riporta la Tass – il ministero della Difesa russo. \”Verso l’1,30 ora di Mosca del 21 gennaio – si legge in una nota – il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con un drone di tipo aereo contro strutture sul territorio russo è stato sventato. Tre veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea allertate sulla regione di Smolensk\”. Il governatore della regione di Smolensk, Vasily Anokhin, ha dichiarato su Telegram che non ci sono state vittime o danni alle infrastrutture locali.

“,”postId”:”1f528b1d-6aab-4de6-ae18-578df3dd3f98″},{“timestamp”:”2024-01-21T05:21:02.092Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T06:21:02+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky invita Trump a Kiev”,”content”:”

Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a Kiev, ma a una condizione: intervistato da Channel 4 News, il presidente ucraino ha detto che l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe il benvenuto nella capitale, a patto che sia in grado di fermare la guerra con la Russia entro 24 ore, come aveva sostenuto l’anno scorso. \”Per favore, Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire\”, ha detto Zelensky.

“,”postId”:”1a38c4dc-424e-4adb-bb64-bddbef90ea8a”},{“timestamp”:”2024-01-21T05:20:29.829Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T06:20:29+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky annuncia vertice di pace in Svizzera con i leader mondiali”,”content”:”

\”Speriamo che tutti i Paesi civili siano coinvolti nel vertice di pace\” ha dichiarato Zelensky, che ha fatto anche un esplicito riferimento alla Cina: \”Gioca un ruolo importante nel mondo quindi vorremmo fosse coinvolta\” LEGGI

“,”postId”:”615aa9a3-36da-48ba-9c85-4a6c55dc5a59″},{“timestamp”:”2024-01-21T05:20:06.646Z”,”timestampUtcIt”:”2024-01-21T06:20:06+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Ucraina, 19 mila bambini deportati in Russia: inchiesta del New York Times”,”content”:”

Per la deportazione di minori Vladimir Putin è accusato di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale insieme alla commissaria per l’Infanzia, Maria Llova-Belova L’INCHIESTA

