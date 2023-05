Ucrania Rusia, noticias de guerra hoy 26 de mayo

Objetivo: Vladímir Putin. Estamos listos para matarlo. “Nuestra tarea prioritaria es destruir al comandante de la unidad que da a sus hombres la orden de atacar”, dijo el subcomandante de la unidad.Inteligencia Vadim Skibitsky, en una entrevista con el diario alemán Muere fieltro. También en la misma lista está el fundador y líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Amenazas que confirman cómo “la operación militar especial está más que justificada y es demasiado”, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien subrayó que “los servicios de seguridad rusos conocen su trabajo y saben lo que están haciendo”. Luego vino una explicación de la Dirección General.Inteligencia Del Ministerio de Defensa de Ucrania: «Podemos hacer esfuerzos extraordinarios para eliminar físicamente a alguien como Putin», «Pero la necesidad de detenerlo a él y a sus cómplices como criminales de guerra y llevarlo ante un tribunal internacional es, por supuesto, una cuestión de castigo. que se impondrá».

Mar Negro, buque de guerra ruso ataca drones en el mar en un intento de lanzar un ataque

Así que Putin es el “primer objetivo”, pero “en términos de detención y extradición a la Corte Internacional de Justicia y al Tribunal de La Haya”. Sin duda, la seguridad del presidente sigue siendo una prioridad en Moscú, a la luz de las amenazas de Kiev y el ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin a principios de este mes. ataque detrás de élInteligencia Según el diario estadounidense The New York Times, se ocultarán las unidades especiales o ucranianos 007. Prigozhin, al comentar las amenazas ucranianas, definió como “comprensible” la opción de “eliminarnos a mí y a Putin”.

Por otro lado, Wagner se considera parte integral de la conquista de Ucrania, habiendo jugado un papel principal en lo que Moscú ve como la “liberación” de Bakhmut, una ciudad en Donetsk que se ha convertido en uno de los principales frentes de guerra. Y Prigozhin anunció que las fuerzas paramilitares de las cuales las “unidades” comenzaron a retirarse.

Precisamente en las batallas por la conquista de la ciudad se produjo un duro enfrentamiento entre el propio Prigozhin y la defensa rusa. El líder Wagner sigue criticando a Moscú. Advirtió que si las pérdidas rusas en Ucrania continúan aumentando, “todo esto podría conducir a una revolución, como en 1917”, porque “primero se levantarán los soldados y luego se levantarán sus seres queridos”.

Prigogine anuncia la retirada del Grupo Wagner de Bajmut

Mientras tanto, Moscú firmó un acuerdo con Minsk, su principal aliado, para transferir armas nucleares no estratégicas a territorio bielorruso. “La transferencia ya ha comenzado”, confirmó el presidente Alexander Lukashenko. Por otro lado, Kiev está a la espera de los suministros anunciados de cazas F-16 por parte de los aliados occidentales. “Esperamos que el entrenamiento comience en las próximas semanas”, dijo el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin. Y mientras las autoridades de la región rusa de Belgorod anuncian que han derribado otro dron en su territorio, la batalla diplomática para resolver la crisis sigue siendo compleja. Luego de estar en Kiev, el Representante Especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, se prepara para llegar a Moscú, donde se reunirá con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.

para saber mas

Análisis – Si el carnicero de Wagner se convierte en el “adversario cómodo”

Entrevista – Rusia, “Somos los partidarios de la libertad: es solo el comienzo, y derribaremos el régimen”

El caso – Vladimir Putin a plena vista. Ucranianos 007: “Nos estamos acercando cada vez más, usó dobles para engañarnos. Ahora tiene miedo de matar a su propia gente”.

que paso ayer 25 de mayo