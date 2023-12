Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Olena Zelenska: “Si el mundo se cansa de ayudarnos, moriremos”

(Escrito por Marco Imaricio) El anuncio oficial no llegó hasta hoy, 8 de diciembre de 2023: poco más de tres meses después de la apertura de las urnas. Tardío: Pero después de todo, no era muy necesario. Vladimir Putin – Ya lleva semanas haciendo campaña Lo cual no tiene muchas razones para existir: hoy anunció oficialmente su nueva nominación a la presidencia de Rusia en las elecciones del 17 de marzo. Dando cuerpo al eslogan -no oficial- que circula desde hace unas semanas: “Orgullo. Esperanzas. Confianzas”.