Ucrania. – Rusia, noticias de guerra hoy 27 de diciembre | Putin amenazó de muerte

Rusia repite sus llamamientos para el fin de la guerra durante los combates en el este de Ucrania.

Las fuerzas rusas golpearon y bombardearon ciudades y pueblos en el este y el sur de Ucrania el martes, un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijera que Kyiv debe aceptar las demandas de Moscú para poner fin a la guerra o sufrir una derrota en el campo de batalla. Estas demandas incluyen el reconocimiento de Ucrania de la ocupación de Rusia de una quinta parte de su territorio. Kyiv, respaldada por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, prometió recuperar todos los territorios ocupados y expulsar a todos los soldados rusos. En su última actualización sobre la situación militar en Ucrania, el Ministerio de Defensa británico dijo que los combates fueron particularmente intensos alrededor de la estratégica ciudad oriental de Pakhmut en la provincia de Donetsk y en Svatov al norte en la provincia de Lugansk. Rusia reclama todo Donetsk y Luhansk, que conforman la región industrial de Donbass, junto con dos regiones en el sur de Ucrania. “Rusia continúa lanzando frecuentes ataques a pequeña escala en estas áreas (desde Bakhmut y Svatov), ​​aunque poco territorio ha cambiado de manos”, escribió el ministerio británico en Twitter. Las imágenes de Reuters mostraron incendios en un gran edificio residencial en Bakhmut, con escombros esparcidos por las calles y ventanas rotas en la mayoría de los edificios. “Nuestras propuestas para desarmar y desarmar los territorios controlados por el régimen y eliminar las amenazas a la seguridad de Rusia que emanan de allí, incluidas nuestras nuevas tierras, son conocidas por el enemigo”, dijo la agencia de noticias rusa TASS, citando al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. el lunes por la noche. “El punto es simple: hazlo por tu propio bien, de lo contrario, el ejército ruso decidirá el asunto”. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su mensaje de video el lunes por la noche, describió la situación en el frente de Donbass como “difícil y dolorosa”. Después de sufrir una serie de derrotas en su “propia operación militar”, Rusia ahora está tratando de obtener una victoria en el campo de batalla al capturar Bajmut, una ciudad industrial que tenía una población de 70,000 habitantes antes de la guerra, ahora reducida a alrededor de 10,000 residentes en su mayoría ancianos. . El control de la ciudad podría proporcionar a Rusia un trampolín para un avance sobre dos ciudades más grandes, Kramatorsk y Sloviansk. “Nuestro edificio fue destruido. Había una tienda en nuestro edificio y ahora ya no está”, dijo Oleksandr, de 85 años, y agregó que él era el único residente que quedaba. Cerca de allí, Belahiah, de 73 años, dijo que hacía tiempo que estaba acostumbrada a las “explosiones constantes”. “Ahora solo nos rascamos, no miramos ni escuchamos con atención lo que pasa en el lugar. Así estamos ahora. Pero todavía quiero hacer una vida normal”, dijo mientras alimentaba a los pollos de los vecinos que huían. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo el martes que, en las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas han rechazado los ataques rusos en las áreas de dos asentamientos en la provincia de Luhansk y seis en la provincia de Donetsk. También informó sobre más bombardeos rusos de la ciudad de Kherson en la región de Zaporizhia y asentamientos en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. El analista militar con sede en Kyiv, Oleh Zhdanov, también notó intensos combates en terreno elevado cerca de Krymina en la región de Lugansk y alrededor de Bakhmut y Avdiivka en Donetsk. “El arco de fuego en la región de Donetsk continúa ardiendo”, dijo Zhdanov en un sitio de redes sociales. Debido a los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, dijo Zelensky, casi nueve millones de personas se encuentran actualmente sin electricidad, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de la población de Ucrania. Sergey Kovalenko, jefe de YASNO, que suministra electricidad a Kyiv, dijo el lunes por la noche que, aunque la situación eléctrica en la capital estaba mejorando, los cortes de energía continuarían. El presidente ruso, Vladimir Putin, había planeado una operación rápida para subyugar a Ucrania cuando ordenó la invasión el 24 de febrero, pero Rusia ha sufrido varios reveses vergonzosos en el campo de batalla. En el último ataque que expuso las deficiencias en las defensas aéreas de Rusia, un dron que se cree que era ucraniano penetró cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso y provocó una explosión mortal en la principal base estratégica de bombarderos. Moscú dijo que derribó el dron en la Base de la Fuerza Aérea de Engels, donde murieron tres miembros del servicio. Ucrania no ha comentado, de acuerdo con su política habitual sobre incidentes dentro de Rusia. Un dron sospechoso golpeó la misma base el 5 de diciembre.