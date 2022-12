Decepcionado con Zelensky, la visita de EE. UU. no es una señal de distensión

para el general triloda Visitar Zelenski en un Estados Unidos Es una decepción. “Esta visita me decepcionó, es un evento que nuevamente contradice la distensión y no la necesitábamos. La visita sirvió para tranquilizar a los ucranianos y fortalecer la alianza de sus seguidores, evitando grietas, pero no es una señal de distensión.». exactamente lo contrario. El exsoldado afirma que estaba en un constante estado de estrés con aumento de la tensión, hasta el punto de que hubo una reacción de enfado por parte de la policía. ponlo adentro. Comentario del General Leonardo Tricarico, Presidente de la Fundación ICSA (Cultura de Inteligencia y Análisis Estratégico) y ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, para comentar sobre la misión del Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos.

Porque Zelensky te defraudará.

“Se necesita hoy un Biden que no dé por sentado que Putin no quiere negociar, y puede que no sea el caso, y sí es posible que no sea el caso -como él mismo confirma- la supuesta declaración de Putin e inverosímiles intenciones que se esconden en él para no seguir por el camino de la negociación. El general Tricarico agrega: “Esta guerra demuestra que no terminará porque Estados Unidos no la quiera, y los contenidos de esta reunión son un testimonio más de ello”. «Es importante que los que puedan hacer oír su voz, quizás en el coro, sobre todo Europa, para que se empiece a determinar el rumbo de la negociación y también los contenidos de las negociaciones, al menos las conversaciones iniciales -y concluye – Estoy convencido de que el hecho de que Biden pueda llamar a Putin a la negociación puede quitar parte de la hostilidad de Gran Rusia.

Nodo de misiles Patriot

“Putin dijo que el sistema Patriot está desactualizado: tiene razón si se refiere a las versiones de los años 80, que eran inexactas y fallaron el objetivo varias veces, y luego el fabricante hizo sucesivas copias que alcanzaron una gran precisión. Veremos de qué tipo se suministrará a Ucrania, sin embargo, es un sistema puramente defensivo para protegerse contra amenazas aéreas, drones, helicópteros, aviones y misiles “. Esto se lo dijo a Adnkronos el general Dino Tricarico, ICSA (Cultura de Inteligencia y Análisis Estratégico). ) Presidente de la Fundación y Expresidente del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas sobre la decisión estadounidense sobre el suministro de nuevas armas a Ucrania: «Son sistemas que tienen una cobertura bastante limitada en términos de protección territorial, están diseñados para defender objetivos como un aeropuerto, un centro de generación y distribución de energía, áreas específicas -continúa- son sistemas móviles, se pueden trasladar según las zonas de protección”. “Son vehículos que se entregaron tal vez tarde, pero probablemente sea porque son autos caros y tecnologías a las que los estadounidenses no quieren renunciar, especialmente en las últimas versiones”, concluye y suelta las armas para hacerlo más preciso. .”