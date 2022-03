Ucrania Rusia, noticias de guerra de hoy | Zelensky a Occidente: “Te falta coraje”. Las fuerzas rusas se retiran de Bielorrusia

para Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro, Marta Serafini, José Fasano

Noticias minuto a minuto del lunes 28 de marzo sobre la guerra: ataques nocturnos con misiles en Kiev y otras ciudades. La situación en Mariupol, que está rodeada por tropas rusas, es trágica. Berlín está considerando enviar sistemas antimisiles

• La guerra en el trigésimo tercer día. Fuertes explosiones nocturnas en Kyiv y misiles rusos disparados contra otras ciudades: El asesor del presidente ucraniano, Podolak, denunció ataques en Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr y Rivne. El sitio alrededor de Mariupol se ha vuelto más estricto y la situación en la ciudad es trágica (una catástrofe humanitaria, dice el presidente Zelensky). • Suministros militares de Occidente a Kiev: Ahora Estados Unidos y sus aliados pueden pensar en enviar tanques y aviones. Aquí hay un análisis de nuevos escenarios y posiciones de la OTAN. • el caso de la ultima frase Del discurso de Biden en Varsovia: Después Reacciones cautelosas de los líderes europeos De Borrell a Macron, el propio presidente estadounidense precisó que no pedía un cambio de régimen en Rusia. • El presidente ucraniano Zelensky concedió por primera vez una entrevista a medios rusos independientes en Internet, en la que dijo que está dispuesto a hablar de neutralidad, no de desarme. • Mientras tanto, parece que el presidente turco Erdogan ha logrado obtener el compromiso de Putin de reanudar las conversaciones ruso-ucranianas desde Estambul mañana y el miércoles.

7.48 – ¿Pero Biden hizo bien en decir que Putin debería irse? El fallo salió del discurso oficial, pero refleja el pensamiento profundo del presidente y francamente de todos los que se preocupan por la democracia y la libertad. ¿Cómo podemos volver a la discusión y darle la bienvenida a la comunidad internacional, con un líder que atacó y devastó un país de 44 millones de personas que no representó ninguna amenaza y también mató a la población civil?: La visión – como habitual bien informado – de Ian Bremer, politólogo, fundador y presidente del Eurasia Research Center, compilado aquí por Massimo Gage .

7.30 – Los tres escenarios para la salida de Putin Las palabras (inesperadas) de Joe Biden en Varsovia -por el amor de Dios, este tipo tiene que irse- provocaron durante horas un terremoto diplomático entre EE.UU. y Rusia. Si bien la Casa Blanca ha tratado de dejar claro que no busca un cambio de régimen en Moscú, la frase del presidente estadounidense con la que cerró su discurso en Polonia parece confirmar lo que esperan Biden y su administración. esperanza realista? Paolo Valentino explica que Putin sigue siendo muy sólido en este momento: Pero hay tres escenarios para su eventual salida de escena. y diles aqui .

7.14 am – Guerra italiana y ahorradores ¿Cuánto les costará a los italianos el default ruso? En otras palabras: ¿Qué tan vulnerables son los ahorradores italianos? Evitando los impagos (por el momento), las pérdidas por tipo de cambio ya alcanzan el 30-40%: Aquí es donde Melina Gabanelli y Massimo Cediri comienzan a lidiar .

4.17 am – Kiev y Rusia aplastan a Mariupol El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que las fuerzas rusas han convertido en polvo la ciudad sitiada de Mariupol y describió la situación humanitaria actual en la ciudad como catastrófica. Mientras Mariupol es sitiada y bombardeada, la gente lucha por sobrevivir. La situación humanitaria en la ciudad es catastrófica. El ministerio dijo hoy en su cuenta de Twitter que el ejército ruso está volviendo polvo la ciudad, pidiendo el rescate de Mariupol.

4.09 am – Kiev y Moscú retiran algunas fuerzas de Bielorrusia Rusia retira las unidades que sufrieron grandes pérdidas durante la ofensiva en el territorio de Bielorrusia para restaurar sus capacidades de combate. Según informa el Estado Mayor General del Ejército de Ucrania en su última actualización. En particular, según el último informe, algunas unidades de la 106 División Aerotransportada rusa fueron retiradas del territorio de la región de Kiev al territorio de Bielorrusia.

3.03 a.m. – República Checa congela bienes al oligarca ruso La República Checa ha congelado millones de euros en activos pertenecientes a magnates empresariales rusos que se han visto afectados por las sanciones de la Unión Europea. Así lo anunció el primer ministro Peter Fiala, según informaron medios internacionales. Fiala también dijo que el gobierno debería cuidar a los ciudadanos checos que trabajan para empresas locales propiedad de individuos rusos que están sujetos a sanciones, pero descartó la idea de nacionalizar sus empresas. Praga es la última capital europea en anunciar la congelación de los activos de los gobernantes rusos tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú por la guerra en Ucrania.

2.20 a.m. – Scholz, Alemania evalúa el sistema de defensa antimisiles El canciller Olaf Schultz, citado por la BBC, dijo que Alemania está considerando comprar un sistema de defensa antimisiles para protegerse de un posible ataque ruso. Este es sin duda uno de los temas que discutimos, y por una buena razón, Schulz respondió a la radio pública Ard cuando se le preguntó si Alemania podría comprar. Un sistema como la Cúpula de Hierro de Israel. Sin embargo, no especificó qué clasificación estaba considerando Berlín. En respuesta a una pregunta sobre si Alemania quiere comprar un sistema de defensa con mayor alcance que las baterías Patriot existentes, Schulz respondió: Debemos darnos cuenta de que tenemos un vecino que está dispuesto a usar la violencia para imponer sus intereses. Alemania -recuerda la BBC- cambió su política de defensa tras la invasión rusa de Ucrania, declarando decenas de miles de millones de dólares a los militares y comprometiéndose a alcanzar el objetivo de gasto militar de la OTAN del 2% del PIB.

1.48 – Ucrania: Zelensky, busquemos la paz sin demora En un nuevo mensaje de video publicado en las redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania busca la paz sin demora. Agregó que el objetivo claro de Kiev es restaurar la vida normal en el país. La próxima ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia se llevará a cabo mañana y pasado en Turquía. Nuestras prioridades en las negociaciones son conocidas -dice Zelensky-. La soberanía y la integridad territorial están fuera de toda duda. Las garantías de seguridad efectivas para nuestro estado son obligatorias. Nuestro objetivo claro: la paz y la restauración de la vida normal en nuestra madre patria lo antes posible. Buscamos la paz. verdaderamente. Sin demora alguna -confirma el presidente ucraniano en el vídeo-. Como me informaron, ahora hay tanto una oportunidad como una necesidad de una reunión cara a cara en Turquía: no está nada mal, veamos el resultado.

1:34 am – Ucrania: Video, soldados disparando en las rodillas de prisioneros rusos. Kiev: Investigación inmediata. Pero el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania es falso. En un videoclip que comenzó a circular en Internet, se ve a lo que parecían ser soldados ucranianos disparando en la rodilla a presuntos prisioneros rusos durante una operación en la región de Kharkiv. En respuesta a una pregunta sobre el video, el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Aristovich dijo: El gobierno se está tomando el asunto en serio y habrá una investigación inmediata. Somos un ejército europeo y no nos burlamos de nuestros prisioneros. Si lo hace, entonces es un comportamiento totalmente inaceptable. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, será un engaño: para desacreditar a las fuerzas de defensa -dice-, el enemigo dispara y distribuye videos que muestran el trato inhumano de los presuntos soldados ucranianos hacia “prisioneros rusos. Hago hincapié en que las fuerzas armadas de Ucrania y otras formaciones militares legítimas se adhieren estrictamente a las normas del derecho internacional humanitario.

1.07 a.m. – Vereshock, la Misión Especial de las Naciones Unidas en Chernobyl inmediatamente Ucrania pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas inmediatas para desarmar la Zona de Exclusión de Chernobyl, ubicada en un radio de 30 km de la planta de energía nuclear, y que establezca una misión especial de la ONU allí. Así lo afirmó la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Verychuk, durante una conferencia de prensa, según informes de la prensa ucraniana. En el contexto de la seguridad nuclear, las acciones irresponsables del ejército ruso representan una grave amenaza no solo para Ucrania sino también para cientos de millones de europeos, subrayó Vereshchuk, por lo que pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas inmediatas. Zona de exclusión de Chernobyl y la formación de una misión especial de las Naciones Unidas para eliminar el riesgo de que se repita el accidente de Chernobyl debido a las fuerzas de ocupación rusas.

00.58 – Kiev, ataques con misiles rusos en todo el país Las fuerzas rusas continúan lanzando ataques con misiles en Ucrania en este momento. Así lo afirmó Mikhail Podolak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky. En una publicación en Twitter, Podolak citó específicamente a las ciudades de Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr y Rivne como objetivo de Moscú. Cada día más y más misiles. Bombardeo bajo la alfombra de Mariupol, escribe el consultor de Zelensky. Rusia ya no tiene humanidad ni civilización. Solo misiles, bombas e intentos de borrar a Ucrania de la faz de la tierra, comenta Podolyak.

00.51 – Biden, yo no pedí cambio de régimen en Rusia

No, así respondió Joe Biden a quien le preguntó si en su discurso de Varsovia, en el que dijo que Vladimir Putin no podía quedarse en el poder, se refería al cambio de régimen en Rusia. Así lo informaron los reporteros que acompañaban al presidente estadounidense, quienes lo interrogaron cuando salía de un servicio religioso en Georgetown.