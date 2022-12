Ucrania: Putin se reúne con militares para decidir próximos pasos – Mundo

presidente ruso, el presidente ruso vladimir putinAyer mantuvo conversaciones de todo el día en el Kremlin con los responsables de la campaña militar en Ucrania: reuniones a las que asistieron, entre otros, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov y varios jefes militares a los que el presidente escuchó por separado. El Kremlin lo anunció en un comunicado. “Me gustaría escuchar sus propuestas sobre las medidas a tomar a corto y mediano plazo”, dijo Putin durante la reunión.

“El viernes, – dice la nota del Kremlin, – el presidente pasó todo el día con los líderes militares que participan en la operación militar especial”, como llama oficialmente Rusia a la invasión del país vecino que comenzó el 24 de febrero. “Me gustaría escuchar sus propuestas sobre las medidas a tomar en el corto y mediano plazo”, dijo Putin durante la reunión, fragmentos de los cuales se mostraron en la televisión pública rusa, el día en que golpeó a Ucrania.

Como informó un estado miembro de la OTAN a The New York Times, Putin está dispuesto a aceptar 300.000 soldados rusos muertos o heridosTres veces las pérdidas de Moscú hasta ahora. Personas cercanas al líder del Kremlin también revelaron que está dispuesto a sacrificar vidas y dinero “indefinidamente”. Un mensaje que también fue entregado a la administración Biden, según el diario. “No importa cuántos soldados rusos muertos y heridos haya en el campo de batalla, Rusia no se rendirá”, dijeron funcionarios rusos en una rara reunión cara a cara con sus homólogos estadounidenses el mes pasado.

La milicia rusa Wagner mató a 10 mercenarios que se negaron a luchar en UcraniaSegún lo escrito por el medio independiente ruso The Insider, que, a su vez, citó al excomandante Wagner Andrei Medvedev, citando al periódico Kyiv Independent. El Grupo Wagner filtró recientemente la noticia de la ejecución de uno de sus miembros acusado de traición, Evgeny Nozin.

Mientras tanto, Kyiv volvió a denunciar: Las fuerzas rusas han reanudado los ataques contra Ucrania utilizando aviones kamikaze iraníes.. Así lo afirmó Andrei Yusov, portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, citado por el Kyiv Independent. Según el funcionario, Irán envió un nuevo lote de drones Shahed 131 y Shahed 136 a las fuerzas rusas, explicando que es un lote relativamente pequeño sin proporcionar detalles sobre la cantidad de dispositivos enviados.

Hablando sobre Nuevas sanciones europeas a RusiaY el “El paquete actual tendrá exactamente el mismo efecto que sus predecesores, exacerbando los problemas sociales y económicos en la propia UE”, dijo. Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. “El paquete actual tendrá exactamente el mismo efecto que los anteriores, que es la exacerbación de los problemas sociales y económicos en la propia Unión Europea”, enfatizó Zakharova en un comentario publicado en el sitio web del ministerio, informado por Interfax.