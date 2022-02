¿Por qué Putin quiere invadir Ucrania? Los objetivos reales que el líder ruso espera alcanzar

Todo es cuestión de punto de vista. Desde Washington, la presión militar rusa alrededorUcrania Es visto como el fruto de la personalidad recién descubierta de ponlo adentro En el escenario mundial: desde la conquista Georgia En 2008 para bombardear el sistema de rescate más feliz en un Siria En 2015, del apoyo a la general haftar en un Libia A la presencia militar en el cinturón subsahariano en África Con el fin de recuperar la influencia como la retirada francesa.

Pero si el centro de la política exterior de los estadounidenses es el Pacífico, entonces Rusia Europa y la región del Mediterráneo siguen siendo esenciales para construir la seguridad nacional. Así, Putin sacó el hermoso vestido del orgullo nacional de las polvorientas arcas de la historia y puso fin a la familiaridad con la expansión de la Unión Europea y la OTAN hacia el este. Expansión gradual, en 2013 la situación cambió, Moscú volvió a ser lo suficientemente fuerte como para decir basta de expandirse». Testigo de esta transformación es Cesare Raglini, embajador de Italia en Moscú de 2013 a 2017. “La Unión Europea -dice- con su Asociación Oriental trató de arrancar a Kiev de la influencia rusa a través de la asociación con la Unión Europea, como preludio a la entrada en la OTAN: un esquema que funcionó en Polonia y Hungría y los países bálticos… Países que vieron el ingreso a la Unión como una oportunidad para el desarrollo, pero unirse a la OTAN fue mucho más que eso: garantizar su propia seguridad. Bruselas hoy”. Pero Ucrania no es rival para los estados bálticos. “Sus relaciones económicas, políticas, sociales, familiares, culturales y religiosas con Rusia son inseparables, y las lágrimas no serán sin dolor. Por eso, a la hora de firmar el acuerdo con la Unión Europea, el líder ucraniano prorruso Yanukovych dio marcha atrás: fue Italia la que advirtió a los aliados e instó al Plan B. La Comisión Europea respondió que Yanukovych había firmado o saltado todo. Y asi fue. Los ucranianos salieron a las calles, los comisarios y ministros europeos llegaron a Kiev y finalmente se firmó una mediación. La misma noche en que fueron atacados edificios gubernamentales, los rusos, en ese momento, decidieron “asegurar” Crimea, que históricamente pertenece no solo a Rusia, sino que cuya población es en un 80 por ciento rusa».

rebelión

Y la revolución empezó en el Donbass hasta los acuerdos de Minsk. ¿Qué quieren los rusos de “rodar” a Ucrania hoy? Primero, para evitar unirse a la OTAN. Ningún país puede unirse a la alianza si hay un conflicto militar dentro de ella. Además, Putin está tratando de acelerar el proceso que debería llevarlo a él y a Biden a la misma mesa para renegociar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio sobre la no proliferación de misiles balísticos y armas nucleares de alcance intermedio en Europa. Puede abordar la cuestión de los cruceros por vía aérea o marítima. Además, Putin tiene la intención de garantizar la neutralidad de Ucrania en general, que, sin embargo, se considera un país democrático y soberano. Todavía cree en la política de las esferas de influencia y en esto “no se diferencia de un zar o un secretario del Partido Comunista”. En resumen, es Rusia, mi amor. No es solo Putin. Y luego, o quizás antes, un tema económico simbolizado por la firme oposición de Estados Unidos al gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Estados Unidos está de acuerdo en que la Unión Europea ya no depende tanto del gas ruso, ni siquiera para venderlo limpiamente. , más caro, al igual que le importa a Rusia, ha provocado una perturbación total en la esfera de los países de la OTAN y, sobre todo, alienó a los Estados Unidos de Alemania.

politícas domésticas

Los factores de la política interna estadounidense también son importantes -dice Raglini- y esta es la fuerte caída de Biden en las encuestas, y el intento de inmovilizar a los europeos en la solidaridad atlántica incluso en ausencia de amenazas graves, como lo indica la rivalidad con Rusia como agresor. cuando un ataque ruso dañaría a Moscú, Europa perdería divisas”. Pero también es cierto que el “contagio” democrático del antiguo mundo soviético con la creciente Ucrania occidental representará en sí mismo una amenaza para el régimen de Putin. A partir de ahora, para ganar más carisma en casa, puede caminar en Mariupol, en el Mar de Azov, para dar continuidad a Crimea y Donbass. Por supuesto, en caso de conflicto, además de Rusia y Ucrania, países como Alemania e Italia será el primero de todos.