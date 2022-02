En Nueva Zelanda intentaron separar a No Vax con ‘Macarena’

Las autoridades de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, han utilizado un método un tanto creativo para tratar de dispersar a los manifestantes que han ocupado el área alrededor del Parlamento durante casi una semana para protestar contra las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Habiendo tratado de persuadirlos para que se mantuvieran alejados de las apelaciones, las bocas de incendios y las detenciones, el sábado intentaron repetir “Macarena” y otras canciones ruidosas con el objetivo de agotarlos: pero esta estrategia, no pareció haber tenido mucho éxito. .

Las protestas comenzaron en Wellington el martes pasado y estuvieron abiertamente inspiradas por embalaje de camioneros canadienses en Ottawa, que pretendían cortar carreteras y servicios en la ciudad en protesta por las restricciones pandémicas de Canadá. El jueves, el número de manifestantes frente al Parlamento de Nueva Zelanda se redujo a unos pocos cientos de personas, pero a pesar deMás de 120 personas fueron detenidas Sin embargo, muchos continuaron protestando, incluso bajo el viento y la lluvia.

El sábado, el quinto día de las protestas, el presidente de la Cámara de Representantes, Trevor Mallard, emitió una orden para iniciar lo que Radio Nueva Zelanda Conocido “La batalla de los oradores» Alternando a todas horas del día las canciones del cantante pop estadounidense Barry Manilow y la muy popular “Macarena” de Los del Río, pero también una versión discordante de “My Heart Will Go On” de Celine Dion, junto con mensajes promocionales en favor de la vacunación contra el virus corona. Sitio web de Nueva Zelanda Cosas el escribio Que las canciones que sonaron fueron escogidas de una lista de reproducción de 25 canciones absolutamente odiadas: entre otras, también se transmitió “You’re Beautiful” de James Blunt, que él ofreció Para jugar “Si no lo consigues”, la pegajosa “tiburón bebé“.

El intento de molestar a los manifestantes con música tuvo resultados dudosos.

La mayoría de los manifestantes acogieron los cánticos con silbidos y protestas, pero no se fueron: algunos de ellos hicieron un arranque activo desde los altoparlantes”no lo tomaremos(que se puede traducir como algo así como ‘No lo aceptaremos’) de la banda de heavy metal Twisted Sister en los años 70 y 80, mientras otros se ponían a bailar al ritmo de ‘Macarena’ o a cantar canciones de Blunt. los politicos tambien criticaron La iniciativa afirmó que era infantil y persuadiría a los manifestantes para que se quedaran.