Ucrania, masacre en el edificio de Dnipro. Zelensky: Silencio cobarde del pueblo ruso – Europa

Volodymyr Zelensky denunció el “silencio cobarde” del pueblo ruso tras el ataque con misiles contra un edificio en la ciudad de Dnipro que mató al menos a 30 personas. “Su silencio cobarde y su intento de esperar el final de lo que está sucediendo terminarán solo con el hecho de que algún día estos mismos terroristas vendrán a ustedes”, dijo el presidente ucraniano en su discurso vespertino. Zelensky agregó que había recibido muchos mensajes de simpatía de todo el mundo. Dirigiéndose a los rusos en su propio idioma, señaló que “hasta ahora no han podido pronunciar palabras de condena de este terror”.

Hora a hora sube el número de muertos en Dnipro, escenario de la última matanza, una de las más graves del conflicto en Ucrania. Al menos 30 personas murieron en el edificio, que fue destruido por un misil ruso. Entre ellos se encuentra una niña de 15 años. Más de 70 personas resultaron heridas, incluidos 13 niños, mientras que aún se desconoce el destino de 30 personas desaparecidas. Incluso los niños están excavando entre los escombros, pero como el tiempo se agota inexorablemente, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes son “escasas”, según el alcalde Boris Filatov. Mientras observa todavía la masa no distorsionada que alguna vez fue un condominio, las palabras de Vladimir Putin suenan como una bofetada, dando la bienvenida a la “dinámica positiva” que ha adquirido la “operación especial militar” en Ucrania, enfatizando que “todo se está desarrollando según los planes de los jefes militares”. Sin mencionar a Dnipro, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los ataques del sábado habían “alcanzado su objetivo”: “El 14 de enero, se llevó a cabo un ataque con misiles contra el sistema de mando y control militar de Ucrania y las instalaciones relacionadas. Todas las estructuras identificadas se vieron afectadas”. Kyiv condena una vez más que “la Federación Rusa está matando deliberadamente a ucranianos en masa”, en palabras del asesor presidencial Mykhailo Podolak. Desde Occidente llega la condena por lo que Polonia describe explícitamente como un “crimen de guerra” y Alemania exige que “los rusos responsables de estas acciones rindan cuentas”, mientras se relanzan los rumores sobre una posible visita del Papa de nuevo a Kyiv. la invitación. Desde los restos del Palacio Dnipro, donde 72 apartamentos fueron destruidos y más de 230 dañados, alguien envió mensajes de texto para informar que todavía estaban vivos, y otros activaron antorchas en sus teléfonos inteligentes para ser identificados. 39 personas fueron rescatadas. “Seguimos luchando por cada vida”, prometió el presidente Volodymyr Zelensky, mientras quienes no encuentran la lógica de una masacre similar entre los ucranianos se desesperan: “No hay defensa aérea, no hay bases militares aquí. defensa aérea, no hay bases militares aquí”, dice Iván, entre los sobrevivientes conmocionados: “Solo golpeó a civiles inocentes”. Otros residentes se unieron a los rescatistas para ayudar a limpiar los escombros, o llevaron comida y ropa de abrigo a quienes perdieron sus hogares. “Esto es terrorismo, simplemente no es humano”, dice Artem, mientras limpia los escombros. Ni siquiera frente a decenas de civiles muertos uno solo puede esperar un día de respiro del bombardeo. Por lo tanto, nuevos ataques han tenido como objetivo Kherson , donde fueron alcanzados los edificios donde trabajaban los trabajadores de la Cruz Roja y un centro infantil.Mientras las regiones ucranianas intentan recuperarse de los nuevos daños a la infraestructura vital, los ojos siguen puestos en el este, donde los rusos afirman haber logrado el éxito en su avance hacia Bakhmut.“El enemigo no abandona sus intenciones de apoderarse de toda la región de Donetsk”, admite el Estado Mayor ucraniano, hablando de “operaciones ofensivas rusas en Bakhmut y Avdiivka”. Sigue siendo un espejismo, el campo de batalla es la única perspectiva. Kyiv exigió constantemente más armas para derrotar al invasor en el frente. Esas mismas armas que podrían haber evitado la masacre de Dnipro, según la Fuerza Aérea de Ucrania: la incursión se llevó a cabo “sin duda con el Kh-22” y “solo los sistemas de misiles antiaéreos que podrían ser suministrados a Ucrania en el futuro por Occidente”. los socios (como Patriot o SAMPT) pueden interceptarlos”. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, respondió al llamado, confiando en que Ucrania pronto podría esperar más armas pesadas de Occidente. Dijo que “los compromisos recientes para adquirir equipo de guerra pesado son importantes”, pero “espero recibir más en un futuro cercano”.