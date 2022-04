Ucrania: la Unión Europea hacia nuevas sanciones en Moscú, se está trabajando en las importaciones de petróleo y carbón. Sin Austria y Alemania con gas

Kirill: “Rusia ama la paz, pero debe defenderse”

Las palabras que nos llegan del patriarca ruso Kirill que ha vuelto a defender la guerra no son nada alentadoras. “Somos un país que ama la paz” y “no tenemos ningún deseo de guerra. Pero amamos nuestra patria y estaremos listos para defenderla de la forma en que solo los rusos pueden defender su país”, dijo en una ceremonia con Las fuerzas armadas. Para el Patriarca de Moscú, “la mayoría de los países del mundo están ahora bajo la tremenda influencia de una fuerza que hoy, por desgracia, se opone al poder de nuestro pueblo. Entonces tenemos que ser muy fuertes también. Cuando digo “nosotros”, me refiero a las fuerzas armadas, pero no solo. Toda nuestra gente hoy debe despertar”.

Corredores humanitarios de Mariupol y Zaporizhia

También para este día se planean corredores humanitarios desde Mariupol hasta Zaporizhia en automóvil, es decir, de forma privada, así como desde algunas ciudades de la región de Lugansk. Así lo afirmó la Jefa del Ministerio de Reintegración Irina Vereshuk en Telegram. Las autoridades continúan evacuando personas de las ciudades de Severodonetsk, Popasna, Lychansk, Rubezny y la región del Bajo Luhansk, pero la seguridad complica las operaciones de rescate. Hoy, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que no pudo llegar a la ciudad sitiada de Mariupol para evacuar a los civiles por razones de seguridad.

Mientras tanto, Naciones Unidas anunció el asesinato de 1.417 civiles, incluidos 59 niños. En cuanto a la Defensora del Pueblo de Ucrania, Lyudmila Denisova, 161 niños murieron y 264 resultaron heridos. El Consejo de la Unión Europea ha adoptado modificaciones legislativas que permitirán a los estados miembros reorganizar recursos de los Fondos de Cohesión y del Fead (Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas) por un importe total de 17.000 millones de euros. Hasta el momento, el Ministerio de Educación ha declarado que más de 10.000 estudiantes han sido recibidos en las escuelas italianas.

Las espantosas imágenes de Pusha

Las imágenes de la masacre de civiles en Bushra conmocionaron a Occidente y sugirieron nuevas sanciones más duras contra Rusia. El presidente Zelensky, hablando en una fiesta de los Grammy, entre otras cosas, define a las tropas rusas como “asesinas, verdugas y violadoras”. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ataca: los videos fueron “ordenados” por Estados Unidos como parte de un complot para culpar a Rusia. El primer ministro italiano, Mario Draghi, enfatizó que “Rusia debe rendir cuentas por lo que sucedió”. Naciones Unidas habla de posibles crímenes de guerra. El Papa Francisco confirma su voluntad de ir a Kiev si esto puede ayudar. Mientras tanto, Moscú está movilizando a otros 60.000 soldados, según el ejército ucraniano. Afirma haber destruido 392 drones, 211 lanzacohetes múltiples, 1.936 tanques y otros vehículos armados desde que comenzó la invasión.

Ataques en Odessa y Mykolaiv

La ciudad costera de Odessa, en el sur de Ucrania, fue alcanzada por un misil durante la noche. Así lo anunció el portavoz de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergey Prachuk. Incluso la BBC informa sobre explosiones el domingo por la noche en el puerto de Odessa. La ciudad de Mykolaiv, no muy lejos, fue alcanzada a primera hora de la mañana por unos misiles disparados por el ejército ruso, informa el alcalde de la localidad, Oleksandr Senkevich. Por el momento no hay información sobre posibles daños y víctimas. Otro ataque con misiles rusos el domingo mató a una persona e hirió a otras 14.