Ucrania: la guerra de Rusia, las noticias de hoy

Rusia: el portavoz de Meta añadido a la lista de los más buscados

Las autoridades rusas han incluido a Andy Stone, portavoz del gigante de las redes sociales Meta, empresa matriz de Facebook y WhatsApp, en una lista de personas buscadas, mientras que la empresa está clasificada como “extremista” en el país.

El nombre de Andy Stone aparece en una base de datos de personas buscadas por el Ministerio del Interior ruso por violar la ley penal. Las autoridades no especificaron de qué acusan al director de comunicaciones de Meta.

Rusia clasificó oficialmente al grupo estadounidense como organización “terrorista y extremista” en octubre de 2022, abriendo la posibilidad de tomar medidas legales más duras contra sus usuarios en el país.

Facebook e Instagram también han sido bloqueados en el país desde que comenzó el ataque ruso en Ucrania, y no se puede acceder a ellos sin una red privada virtual (VPN), como Twitter y muchos sitios de medios críticos con el gobierno. Antes de la prohibición, millones de rusos utilizaban Metaaplicaciones, en particular Instagram, una red que sigue siendo muy popular entre los jóvenes del país a pesar de la prohibición. En abril de 2022, Rusia colocó al líder de Meta, Mark Zuckerberg, en la lista negra de personas a las que se les prohíbe entrar en su territorio.