Ucrania, en un hospital de Donbass a pocos kilómetros del frente: “Nos estamos preparando para lo peor, un quirófano en la planta baja para evitar bombas”

a Un hospital en pleno funcionamiento, pero también un sistema de emergencia con diez ambulancias de rescate en los territorios de las áreas en disputa y cinco equipos que atienden a pacientes de ciudades y pueblos sitiados a través de un sistema de clínicas móviles. En el DonbassY Médicos Sin Fronteras Es la única organización internacional que existe, un baluarte en las regiones más calurosas y dramáticas de la Ucrania devastada por la guerra: “Llegamos donde otros fallan”, explica el coordinador del “Proyecto Donbass”. Vicente Borbiglia Hemos estado en Donbass desde el comienzo del conflicto. De hecho, ya estamos en Ucrania desde 2014, cuando estalló el conflicto interno, y luego, tras la invasión del 24 de febrero de 2022, todo cambió, lo que motivó la activación de la piscina de emergencia. Para realizar nuestro trabajo contamos con un equipo de 135 personas que opera entre Dnipro y algunos centros de Donbass, y opera en varios frentes, ya que nuestros proyectos se activan en la práctica. MSF siempre ha trabajado directamente en escenarios de guerra y va directo al grano. Nuestras reglas de compromiso de seguridad difieren de otras organizaciones que a menudo solo pueden operar de forma remota. Por supuesto, los rusos deben hacerse cargo. Bajmutla primera ciudad en verse amenazada será la suya Konstantinevka. Por tanto, no se dice que el escenario vaya a cambiar para nosotros en el futuro, ya que nos vemos obligados a hacerlo. Evacuación de aquí Y asegurar nuestro negocio en el Oeste, detrás de la línea de seguridad”.

Leer también | Por RQuotidiano. Ucrania, médicos de primera línea en la carnicería de Bajmut

MSF garantiza el tratamiento de los civiles que obstinadamente quieren permanecer en sus hogares amenazados por la guerra en los centros poblados de la región de Donetsk. a través de un sistema Clínicas móviles Periódicamente, los trabajadores de la salud, que consisten en enfermeras y médicos, se mueven por el piso, tocando 24 ubicaciones. Servicio básico para la población Su vida media es muy alta. A menudo necesitan atención médica urgente. Los diabéticos y los pacientes cardíacos reciben tratamiento en el lugar. El proyecto se activó el pasado mes de octubre. La base es un eslovianskotra ciudad amenazada por los avances rusos y en 2014 en medio de feroces combates entre fuerzas prorrusas y ucranianas por el control de la ciudad, está ahora en manos de Kiev.

Leer también mundo | Por David Rossi. Ucrania, de la proximidad a importantes cruces ferroviarios al valor simbólico: por eso Moscú y Kiev quieren a Bajmut

Y luego está otra parte del “Proyecto Donbass”: “Hemos activado equipos de rescate de emergencia en la región con personal local a bordo de unas diez ambulancias -añade Borbiglia, en Donbass desde junio de 2022-. Una especie de 118 en zonas de guerra con Unidad de Cuidados Intensivos. En las dos primeras semanas de febrero atendimos a 220 pacientes. En lo que respecta a la parte de rescate, Médicos Sin Fronteras fue el primero en cubrir los casos de emergencia de ciudadanos en centros liberados de la ocupación rusa, incluso fuera del Donbass. pensar en isio Y a todo el oblast Járkovdonde la gente ya no tenía nada y estaba en condiciones trágicas”. Finalmente, el proyecto básico. Si en Kostantinivka no hubiera un hospital gestionado directamente por MSF en la práctica No será posible atender a civiles heridos durante el conflicto.. La guerra en Donbass lo ha trastornado todo, incluido el sistema de salud en la parte noroeste de la región que aún está bajo control ucraniano. De Pokrovsk a Kramatorsk a Sloviansk No hay centros de salud equipados con cirugía de guerra. Capaz de curar heridas causadas por explosiones y heridas de bala. Después de la formación proporcionada por un cuerpo quirúrgico internacional, que ahora está prácticamente ausente en el hospital, dos cirujanos locales aseguran las intervenciones quirúrgicas para las heridas de guerra. El hospital está dirigido únicamente por personal local, incluidos médicos, logísticos, personal de seguridad, etc.