Ubisoft atrae la atención de muchas empresas que quieren comprarlo, las acciones suben – Nerd4.life

Ubisoft Atrae la atención de muchas firmas de capital privado que pueden estar interesadas en él. obtener compañíaEsto es según un informe de Bloomberg. Dos empresas en particular, Blackstone Inc. y KKR & Co. Han investigado al editor del juego, pero Ubisoft no entrará en “negociaciones serias” con ningún comprador potencial.

Las dos empresas anteriores estarán en primeras etapas Para análisis de Ubisoft. Según fuentes de Bloomberg, “no hay certeza de que ninguno de los pretendientes continúe con los espectáculos”. Además, no se sabe si a los accionistas de Ubisoft les gustaría buscar un acuerdo, reveló el informe. En un comunicado a Bloomberg, el editor de juegos francés dijo que su sólida cartera le permitiría aprovechar nuevas oportunidades en la industria de los videojuegos, en caso de que surjan.

Entonces, básicamente, no está sucediendo nada concreto en este momento, pero la relación parece haber Efecto positivo en el precio de la acción a la comunidad Como señaló el analista Daniel Ahmed, el precio de las acciones de Ubisoft subió un 11% después de la publicación del informe.

Ubisoft bloqueó previamente un intento de Obsesión de la compañía francesa Vivendi SE, que funcionó durante unos dos años antes de que Vivendi decidiera involucrarse con Ubisoft, en 2018.

Finalmente, señalamos que Ubisoft anunció el cierre de servidores para 93 juegos.