En la era de Instagram y WhatsApp, las interacciones sociales a veces ocurren principalmente a través de las redes sociales. Este último permite a los usuarios protegerse mediante el bloqueo de contactos acosadores o personas con las que ya no desean hacer negocios.

Cuando te bloquean, no recibes ninguna alerta de WhatsApp. Sin embargo, basta con usar algunas pistas simples para comprender si esto ha sucedido. En esta guía veremos cómo entender si has sido bloqueado por un usuario de esta aplicación. La primera pista que puede hacerle pensar que ha sido bloqueado es un mensaje que ha estado marcado con una marca gris durante horas o días y no ha recibido una respuesta. Por lo tanto, el destinatario no solo leyó el mensaje, sino que ni siquiera llegó a ellos.

Sin embargo, esto no es suficiente para asegurarse de que ha sido bloqueado. Es posible que el contacto no reciba el mensaje porque no tiene cobertura, su móvil está apagado o está en estado de asistencia porque está averiado. Precisamente por eso, para tener una certeza absoluta, conviene prestar atención también a otras pistas.

Cómo saber si has sido bloqueado por un usuario en WhatsApp

Otra pista es la imposibilidad de visualizar tanto la foto de perfil como la hora y fecha de acceso. Si lograste hacer esto hace unas horas, es posible que hayas sido bloqueado.

Intentar contactar al contacto en WhatsApp, haciendo clic en el teléfono en la parte superior derecha del chat, es una forma de verificar si ha sido bloqueado. En este caso, la aplicación no le permitirá realizar la llamada. Finalmente, puede intentar agregar al usuario al grupo de WhatsApp. Si aparece la advertencia “No tienes permiso para agregar este contacto”, junto con los otros factores mencionados, es muy probable, si no seguro, que este usuario te haya bloqueado.

