Turín, Vagnati: “¿Renuevas? Si alguien duda, tomamos nota”

Palabras del Director Técnico de Granada con motivo del evento en La Rinascente para presentar el maillot festivo en colaboración con Suzuki

El director técnico de granaderos, Davide Vagnati, habló en el evento organizado por Torio en Rinascente para presentar la camiseta de celebración de la asociación con Suzuki. Al final de la presentación, respondió a las preguntas de los periodistas presentes en Via Lagrange. Sus palabras a continuación.

¿Qué condiciones desencadenan la obligación de recuperación de Ilic?

“Tenemos una obligación de entrega que está determinada por ciertos factores. Es una cosa muy simple. Será mejor que nos guardemos las condiciones para nosotros…”

¿Cuáles son las expectativas del club para el derbi?

“Espero que los jugadores jueguen un gran juego de humor y deseo, y pongan todo en ello, como siempre lo han hecho. El resultado vendrá determinado por varios factores, intentaremos tenerlo de nuestro lado con estas cualidades”.

¿Qué puede ofrecer el Torino en el derbi?

“El Torino lo demostró jugando partidos importantes contra equipos importantes. Logramos vencer a las formaciones con algo más que nosotros. También es justo decir que debe enfatizarse. Otras veces no conseguíamos el resultado aunque lo merecíamos, pero así es el fútbol. Al final de la temporada, todos obtendrán lo que se merecen. Es demasiado pronto para los presupuestos”.

¿Hay novedades para renovar la jurisprudencia?

“Hemos hablado de eso. Ahora hay algunos partidos importantes. Hemos dicho más de una vez que estamos listos y disponibles. Ahora que hay partidos, no podemos hablar de esto…”.

¿Cuál es la situación en el centro del campo antes del derbi? READ EN DIRECTO TMW - Nápoles, Spalletti: "Son más fuertes que nosotros y yo soy inferior a Xavi"

“Ritchie se está recuperando de un pequeño problema en la pantorrilla, cada día va mejorando y ayer entrenó igual, pero hay que repartir bien la carga de trabajo. De aquí al martes esperamos al menos que esté convocado para el derbi, Samuel es un jugador importante y siempre es mejor contar con él. Vieira se sometió a una resonancia magnética y estará fuera por tres o cuatro semanas. (Aquí están los detalles). Está bien después de eso, tenía un pequeño esguince en la rodilla pero eso duró dos o tres días. Elek necesita ser manejado, tuvo una lesión importante en la selección y también necesita ser manejado a diario”.

¿Qué nos puede decir sobre la apertura de Filadelfia a los aficionados?

“Es bueno que quieran venir a Filadelfia. Abrimos porque el empujón que nos pueden dar es muy importante. Conseguir que vengan también significa darles una señal a los jugadores, hacerles entender lo que significa vestir la camiseta de Toro en un partido tan importante. Estar cerca de la multitud es importante.

Juric dijo que quería un delantero. ¿Por qué no lo tomaste?

“Honestamente respeto nuestra juventud. Sanabria es un jugador que siempre da el alma, el domingo tuvo una oportunidad importante y lamentablemente no se hizo realidad. Cuando tienes jugadores que dan el alma, también es una falta de respeto hablar de lo que pudo haber sido… Se acabó el mercado de fichajes, tenemos a Sanabria y Pellegri que se están recuperando y ojalá después de la Juventus vuelvan. Tenemos que confiar en cualquiera, entonces siempre podemos mejorar, pero ahora somos esos”.

¿Cuál es el efecto de escuchar de Jurick que Torino es equivalente en términos de valores a equipos como Spezia y Cremonese?

“Creo que Juric dijo estas frases en una situación en la que el equipo no hizo lo que él quería. Lo que significa que en una liga superior, cuando no estás en el camino correcto, todos pueden vencerte. Podemos vencer al Milán y perder contra el Spezia. Siempre hay que estar en guardia, y luego jugadores técnicos de cierto nivel que hemos llegado. Si no juegas el partido que deberías jugar, también puedes perder contra Spezia u otros equipos”.

¿Es el séptimo puesto el objetivo de Turín?

“Creo que el mayor error que podemos cometer es fijarnos objetivos a largo plazo. En estos dos años hemos cambiado el 85% del equipo. Hay que construir un nuevo núcleo duro, un nuevo liderazgo, un sentido de pertenencia… Esto no es un cliché, es muy importante. Alguien que se queda cuatro años en una empresa afronta el juego de forma diferente a alguien que acaba de llegar o que sabe que se va. Es importante pensar de inmediato y esperar con ansias el próximo partido. No debemos poner límites y siempre debemos tratar de hacer lo mejor. Pero las cosas importantes que podemos hacer deben seguir una lógica, no podemos creer que seamos mejores que los equipos que tenemos delante que tienen un gran presupuesto y objetivos diferentes. Tenemos que pensar cada partido. Con el Milán hemos demostrado que podemos conseguir cierto tipo de resultado, pero también hemos conseguido resultados que nos castigan incluso más allá del rendimiento”.

Muchos jugadores están cedidos oa punto de expirar. ¿Hay diálogos en curso?

“En términos de recuperaciones, aún es prematuro. Hablaremos de ello hacia el final de la temporada deportiva y ya veremos más adelante. Para contratos y prórrogas, hablamos con quien creemos que es lo correcto para hablar, pero no deberíamos cobrar demasiado. Somos Turín y todos los que quieran quedarse deben estar disponibles. Si alguien legítimamente tiene una duda, está bien, hay muchos jugadores en el mundo… No tengo miedo de quién está a punto de terminar, estamos hablando con quien nos interese. Si no hay prórroga, lo tomaremos en cuenta”.

“Tenía cierta lesión, no es una lesión pero no voy a entrar en detalles. Es una situación límite, lo estamos evaluando pero no es fácil. Nikola es un león y un soldado, hará todo lo posible, pero no lo veo tan simple”.