Túneles, nuevas estructuras y actividades en sitios militares.

¿Escalada nuclear y riesgo de escalada? Rusia, Estados Unidos y China han construido nuevas estructuras y cavado nuevos túneles en sus sitios de pruebas nucleares en los últimos años, según muestran imágenes de satélite obtenidas exclusivamente por CNN. Aunque no hay pruebas que sugieran que los tres países se estén preparando para pruebas nucleares inminentes, las imágenes – proporcionadas por un analista de estudios militares de no proliferación, como explica la emisora ​​- muestran trabajos que se han llevado a cabo en tres sitios de pruebas nucleares en el últimos 3-5 años. Años. El sitio chino está ubicado en la región noroeste de Xinjiang, el sitio ruso está en un archipiélago en el Océano Ártico y el sitio estadounidense está en el desierto de Nevada.

Las imágenes de satélite muestran nuevos túneles bajo las montañas, nuevas carreteras e instalaciones de almacenamiento, así como un mayor tráfico de vehículos dentro y fuera de los sitios, dijo Jeffrey Lewis, profesor asociado del Centro James Martin para la No Proliferación Internacional del Instituto Middlebury. “En realidad, hay mucha evidencia que sugiere que vemos que Rusia, China y Estados Unidos podrían reanudar las pruebas nucleares”, dijo Lewis, algo que ninguno de esos países ha hecho desde que se prohibieron las pruebas nucleares subterráneas en virtud de la Prueba Nuclear Integral de 1996.

China y Estados Unidos firmaron el tratado, pero no lo ratificaron. El coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Cedric Layton, ex analista de inteligencia, examinó fotografías de los sitios nucleares de las tres potencias y llegó a una conclusión similar. Y añadió: “Está claro que los tres países -Rusia, China y Estados Unidos- han invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero no sólo en modernizar sus arsenales nucleares, sino también en preparar el tipo de actividades necesarias para llevar a cabo una prueba.” Comentario.