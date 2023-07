truco loco para enfriar instantáneamente el volante y los asientos con calefacción | Solo te cuesta 1 euro

Una forma infalible de restaurar la temperatura ideal de tu coche sin riesgo de quemarte mientras conduces.

Después de un día intenso y cálido en la playa, o en todo caso bajo sol abrasador De la temporada de verano, lo único que se te antoja regresar a casa Para darse un baño refrescante.

El problema, como sabemos, es la forma: El coche está en llamas por el calor del sol.. No sólo un calor insoportable, sino sobre todo Volante, caja de cambios y asientos de quemadores En el que es literalmente imposible sentarse, a pesar del uso de parasoles colocados en el parabrisas.

Entonces dividimos entre Que espera a que el volante alcance una temperatura aceptablees en cambio Conducir a toda prisa A pesar de la quema. En cualquier caso, la solución no es óptima.

Sin embargo, hay un truco Que puede deshacerse de este tipo de problema que no requiere mucho esfuerzo y con ello Puedes renovar tu coche en poco tiempoY a costos muy razonables.

¿Cómo enfrías tu auto caliente?

Por supuesto, sería mejor si se encontrara en estas situaciones. colocar a la sombraLejos del sol, lo que te facilitará evitar cualquier problema de este tipo. Sin embargo, existen muchos casos en los que esta solución no es factible por lo que es necesario Ir a otros métodos.

En particular, es un truco que simplemente no mejorará. Calidad de rendimiento, pero también en ocasiones, en las que no será necesario el uso de paraguas, que requieren horarios para ubicarlos, así como para retirarlos cada cierto tiempo. Este método incluye un Un ingrediente muy eficaz contra los efectos abrasadores de la luz solar. con correa, y puedes comprarlo en el mercado Bajos costos.

El truco es contra el carro caliente

La cosa en cuestión es una rociar Que debe usarse después de que el automóvil haya estado expuesto a la luz solar durante muchas horas, vaya a Reducir o eliminar completamente el calor. en el volante y los asientos, bajando así la temperatura en poco tiempo. La peculiaridad también radica en el hecho de que ella es capaz de hacer esto. Se adapta perfectamente a cualquier tipo de material del que está hecho el asiento, incluso los de cuero, sin dañarlos en modo alguno.

Todos los automovilistas ya están comprando esto. Aerosol innovador y altamente efectivo, del que no podrás prescindir. Es fácil de encontrar no solo en Italia sino también en el extranjero, en toda Europa e incluso en línea.