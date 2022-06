Microsoft confirma dificultades de suministro – Nerd4.life

Estos días son extraordinarios Falta de controladores de XboxAcerca del controlador inalámbrico Xbox para Xbox Series X | S y Xbox One, y microsoft confirmado en estas horas dificultad La empresa se encontró en el suministro de una gran cantidad de unidades para la venta en el mercado.

Los informes, de los que también hablamos ayer, mencionan específicamente la falta de consolas Xbox en el mercado del Reino Unido, tanto en términos de Microsoft Central Store como de cadenas minoristas individuales ubicadas en la región, como Game, Argos, Currys y Amazon. , pero la pregunta parece ser generalizada.

El problema fue confirmado oficialmente por Microsoft, que envió un archivo telecomunicaciones A VGC: “Sabemos que en este momento hay dificultades para encontrar controladores inalámbricos de Xbox disponibles y esto se debe a una disminución en las unidades producidas y distribuidas”, explicó Redmond a través de un vocero.



Controlador inalámbrico Xbox en diferentes colores

“Estamos trabajando lo más rápido posible con nuestros socios de producción y ventas para tratar de mejorar la situación y monitorear la disponibilidad en los comerciantes locales”.

No está claro siLaboratorio de diseño de Xbox, que se relanzó recientemente con nuevos colores y diseños tras un paréntesis, tiene esta dificultad: los pedidos siguen abiertos y siempre es posible diseñar tu propia consola, pero los tiempos de espera no son tan evidentes. Sin embargo, se habla de un máximo de 28 días para el envío a domicilio, lo que debería estar dentro del estándar, pero aún no hay constancia de tiempos de espera en este periodo.