Tres italianos en “cuartos” en México

Vinci, Bennetta y Errani siguen corriendo en Acapulco. Briandi sale como Potito Stares en la carrera masculina…

Apagado Fabio Bagatella – Foto de Getty Images

Tres de cinco. Así fue el resultado de Italia en octavos de final del combinado en Acapulco. Roberta Vinci, Flavia Pennetta y Sara Errani avanzaron a cuartos de final. Sin embargo, Alberta Briandi y, en la competición masculina, Potito Stares abandonaron la escena.

En el cuadro principal femenino no hay derbi azul. El sorteo se realizó Roberta Vinci (WTA 23) mi Alberta Briandi (WTA 62), primera y octava cabezas de serie respectivamente, en los mismos cuartos de final, pero el partido entre las dos Blues no se disputará. De hecho, Alberta no pudo romper la resistencia. Michaela Krajicek (WTA 72): Los holandeses ganaron 6-3 3-6 7-6(2) en la final de fotografía. Así, la “naranja” de 23 años se enfrentará a Robertina en las semifinales., que venció en dos sets -un partido muy igualado- a la francesa Stephanie Foretz Cagan (WTA 91). El italiano anota 7-5 6-4. En los dos partidos anteriores, en 2005, Vinci siempre derrotó a Krajicek.

La competición de octavos de final que ve también es dura Flavia Pennetta (WTA 29) vence a Sofia Arvidssson (WTA 55). El sueco se retiró repentinamente, pero después de darle un susto a Italia en el tercer set, sirvió dos veces para el partido en el segundo set (5-4 y 6-5) y tomó una ventaja de 4-2 en el desempate siguiente. El juego termina a medianoche de esa noche. 2-6 7-6/(5) 6-1 Para Flavia, es la octava vez en su carrera en México que llega a cuartos de final. Pennetta, segundo en el marcador, jugará una “semi” con el equipo clasificado Mariana Duque Marino (WTA 168). En el único encuentro entre la colombiana de 22 años y Flavia (Bogotá 2007), la italiana se impuso por 7-6 y 6-2.

Hoy en día, sin embargo, es Sara Errani quien no tiene problemas para dominar a sus oponentes. (WTA 36). La rumana Edina Gallowitz Hall (WTA 103) eliminó a la italiana en México en 2011 y fue desmantelada por 6-4 y 6-1 este año. El siguiente oponente de Sarita, el tercer favorito, fue un perdedor afortunado. Estrella Cabeza-Candela (WTA 165). El español sólo se ha enfrentado una vez al italiano (2006), venciéndole por 6-3 y 6-1.

En la categoría masculina, la carrera llega a su fin para Potito Starese, el único italiano que queda en carrera (ATP 71). Carlos Perloc (ATP 43), que ya había superado el azul hace dos semanas en Sao Paulo, confirma que es decididamente superior al azul. De hecho, Starace colecciona cinco juegos (6-1 6-4), sin dar nunca la impresión de poder competir en igualdad de condiciones con Argentina.

