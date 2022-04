Treinta años del sitio de Sarajevo :: El blog de hoy

Sarajevo – “Los Balcanes son como el Triángulo de las Bermudas: cuando estás dentro, estás perdido”. Treinta años representa la edad de una generación, y Sarajevo, la ciudad emblemática de toda la península, aprendió matemáticas hace mucho tiempo. Desgarrado por la guerra durante mil cuatrocientos veinticinco días, a partir del 5 de abril de 1992 pargoFrancotiradores del ejército serbio comenzaron a aterrorizar a sus ciudadanos en el asedio más largo de la historia del siglo XX. Hace treinta años había miles manifestándose en sus calles para decir no a la guerra que ya estaba destrozando Yugoslavia. Hay quien dice que a las orillas del río Milgaca llegaron cien mil personas de todas partes del mundo. Los soldados serbios comenzaron a disparar contra la multitud y en el puente que hoy lleva su nombre, el asesinato de Sawada y Olga abrió las puertas de la guerra para la ciudad. Desde el atentado a Francesco Ferdinando hasta aquel día en Sarajevo, la historia siempre se asocia a los puentes.





Treinta años después





Esta mañana, unas pocas decenas de personas llevaron una flor a las dos jóvenes. Mientras en Europa la palabra genocidio parece más acertada que nunca, y los observadores internacionales se han hecho eco desde hace tiempo de que las presiones nacionalistas en los Balcanes están más vivas que nunca, el símbolo de la integración de hombres y mujeres celebra su trigésimo aniversario en una especie de suspensión equilibrio Abril es Ramadán y en las discotecas de Baščaršija (el centro histórico de la época otomana donde los imanes de nevera se pegan a pocos turistas, y si eres mujer y no llevas pañuelo en la cabeza te sientes minoría) están esos que quieren seguir viviendo como si todavía existiera Yugoslavia.









‘Los comunistas son como Ferrari’





“Éramos comunistas, sí, pero porque nos gustaba el color rojo”, bromea en el cortado segmento italiano Franco Jankovic, un esloveno de Ljubljana que se desgarraba la ropa por Sarajevo. Sobre la mesa ćevabdžinica (restaurante típico) y cerca de un montón de lagenaria (calabas decorativas) yacía Tito en blanco y negro. El director ve la tele y fuma, rodeado de los personajes habituales que componen la tragedia balcánica en una mezcla postsocialista. “Vine a Sarajevo con mi pareja, Valerija Skringar, y mañana el alcalde le dará un premio”. Hace noventa y cuatro años, un ocho de noviembre, Skringar era uno de los últimos pilares vivos de la lucha de liberación yugoslava. “Leyenda” dice Franco que esta enfrente de uno Slevowitz (Icy plum destilador) asegura haber servido a Ike y Tina Turner, en el hotel de Ljubljana donde trabajó hasta 1979. “Era un idiota pero qué buena época, para mí Yugoslavia nunca murió, intentaron matarla pero no ‘t.” No lo hagas”.





Cuando Occidente cree haber entendido





En los Balcanes, no debes dar nada por sentado y crear caos después del juicio. traficante A la vuelta de la esquina. Aquí necesitamos construir puentes, no cruzar personas. Cuando se burlan de la prensa occidental en el cine balcánico, los directores también lo hacen porque la gente de la península a menudo se siente incomprendida por quienes creen que gobiernan el mundo. Los cortocircuitos son trampas para los débiles de corazón y los apagones solo asustan a los nerds de la electricidad. Así, incluso en Sarajevo, todo se complica. El 5 de abril de 1945 marca una fecha importante para sus ciudadanos. En esa ocasión los nazis fueron expulsados ​​definitivamente de la ciudad. Banderas y pañuelos ondean junto a las flores por las víctimas del asedio, en un entrecruzamiento de la memoria que pondría en crisis a cualquier ferviente partidario de las memorias iguales para todos. “El rojo es como un hincha de Ferrari”, bromea Franco.









Una nación y una religión que lío





Se trata de puentes que unen, Sarajevo. Luego el mapa de las festividades se funde con las canciones de fiesta, insinuadas tímidamente en la puerta de Visegrad. Justo debajo, el hombre de guardia con escolta, asesorado por las televisiones locales. “En Sarajevo todo el mundo puede llegar a ser ministro, y cada cantón tiene uno” dicen Simone Modugno y Linda Caglioni, autoras de un hermoso libro reportaje Video publicado recientemente por Internazionale. “El Fondo de Nacionalidades y Religiones es mejor si lo apruebas: piensa en tu futuro, por favor”. Uday (nombre real) nació en Berlín pero trabaja en un hotel no muy lejos del centro de Sarajevo. Padre luchó en la guerra y hoy se ha ido. “Mi madre y yo estamos de regreso, pero no estoy muy feliz. Todo es muy difícil aquí. No es nuevo que aquí te pregunten en qué dios crees cuando estás en una entrevista de trabajo”. Hay quienes dicen que esto se debe a la organización de las fiestas. Entre Navidad, Año Nuevo Ortodoxo, Semana Santa, Ramandán y otras festividades, se debe organizar el calendario.





Confusión del estado y el futuro





Serbios, bosnios, bosnios, croatas, todos dentro del mismo caldero en confusión pueden escribirse aquí solo en mayúsculas y minúsculas. Por instigación de los líderes República Srpska Sin embargo, hay quienes no ven una amenaza tangible. “Los líderes están alzando la voz porque la mano de Moscú está en guerra -y también Anis, de cuarenta años que huyó del asedio cuando era niña pasando por el famoso túnel-. Irónicamente, para nosotros en Sarajevo las cosas van muy bien”. El muecín canta. Un grupo de niños sueña con convertirse en Dzeko. Dos adolescentes se acompañan del brazo, mientras un joven toca el acordeón frente a la catedral y pide limosna. Cuando la luz del sol se desliza detrás de las montañas cubiertas de nieve al atardecer, la guerra es solo un mal recuerdo. “Siempre terminas ahí, en los discursos, pero los jóvenes quieren ir más allá”. Pero cuando el balón acaba en la red y los niños gritan de alegría, la magia de este pueblo se convierte en un aviso para este mundo que aún sabe escuchar. “Mientras las cosas vayan bien en los Balcanes, toda Europa puede dormir en paz”.